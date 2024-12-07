150公斤大輪胎從台61線飛落 致命力多大？物理老師來解答

本月5日一輛大型曳引車行經台61線雲林湖湖鄉椬梧段時，一個重達150公斤的大輪胎掉落，從高架橋上掉落橋下的台17線濱海公路，巨輪在公路彈跳達自走數十公尺後滾進鄰近住宅的倉庫才停下，一路彈跳均未傷及人車，影片今天傳出，引來網友爆笑直呼神奇。

經報導後，很多人擔心如此重的大輪胎，從約五公尺高的高架橋滾落，在重力加速度之下，到底有多大的致命力，帶來多大的危險，也引起關切，雲林縣補教物理老師張鈞今天套用物理學公式來試算，為大家一解分曉。

張老師在黑板畫出輪胎從橋上滾下來的高度及彈跳距離，轉換為力學來試算，這個重達150公斤的大輪胎墜落，可能產生高達20噸以上的重力，一旦撞到人車，後果恐不堪設想。

張老師指出，從影片中看到輪胎在距離地面5公尺的高架橋上，以時速約100公里的時速相當於30公尺秒數。換算起來，它的動位合起來將近會有15萬焦耳，如果撞擊地面時間是0.1秒，如果是彈性碰撞的話，反彈後速度要變兩倍，算下來有將近20噸重力。