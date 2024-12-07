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砂石車違規里港警分局今年取締2380件 砂石滲漏占最多

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣屏北地區砂石車多，里港警分局指出，經統計今年至今取締砂石車違規2380件，包括超載、闖紅燈、超速，又以砂石滲漏違規占最多，警方將在易違規路段採不定時、不定點攔檢。

里港警分局表示，加強砂石車行車管理，遏止砂石車違規及保障用路人、學童安全及村民生活品質，結合縣警局交通隊，針對台3線及行經里港鄉及九如鄉地區路段強力執法及攔查取締砂石車超載、滲漏及超速等違規行為。

警方表示，向轄內砂石業者交通安全宣導，勿於上下學期間駛入村莊、出場區車體須保持清潔及落實車斗加蓋，請派出所入戶宣導砂石車轉彎內輪差等交通安全。

里港警分局指出，113年迄今，共取締攔查砂石車，超載、砂石滲漏、闖紅燈、爭道行駛及超速等違規計2380件。近日也針對台3線及違規禁駛路段砂石車違規執行稽查及強力執法；鹽埔、九如規畫執行測速勤務，針對砂石車空車加強取締超速，雙向執法。

里港警分局分局長温基興說，經分析各項砂石車違規，以違反砂石滲漏較多，警方針對易違規路段，持續規畫各項勤務加強取締外，並協調環保及監理等相關單位共同執行，以優勢警力採行「不定時、不定點攔檢」勤務方式執行，藉由強勢執法以嚇阻砂石車，亦籲各疏濬主辦單位務須恪遵各項法定程序，審慎妥適規畫行駛路線及落實場區管理。

屏東縣屏北地區砂石車多，里港警分局統計今年至今取締砂石車違規2380件，包括超載、闖紅燈、超速，又以砂石滲漏違規占最多，警方將在易違規路段採不定時、不定點攔檢。圖／警方提供
屏東縣屏北地區砂石車多，里港警分局統計今年至今取締砂石車違規2380件，包括超載、闖紅燈、超速，又以砂石滲漏違規占最多，警方將在易違規路段採不定時、不定點攔檢。圖／警方提供
屏東縣屏北地區砂石車多，里港警分局統計今年至今取締砂石車違規2380件，包括超載、闖紅燈、超速，又以砂石滲漏違規占最多，警方將在易違規路段採不定時、不定點攔檢。圖／警方提供
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屏東縣 砂石

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