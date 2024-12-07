風電廠員工遭堆高機撞死只算交通事故？勞檢處：符職災
新北市八里區台北港內世紀離岸風電設備公司，前晚26歲女員工在廠區騎乘機車，與外籍移工駕駛的推高機發生撞擊，黃女重創送醫不治。勞檢處表示，已要求雇主立即停止使用肇災堆高機，本次意外雖屬道路交通事故，考量黃女當時仍在工作期間，應認屬職災，將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要協助。
新北市勞檢處表示，12月5日晚間接獲通報，台北港區發生道路交通事故，造成一位女性員工受傷，經勞檢處初步調查發現，當日晚間6時左右，港區內某廠商所僱黃姓勞工騎乘機車前往辦公室打卡途中，與道路上行駛的堆高機發生碰撞，造成黃女頭部遭受撞擊，經緊急送往醫院急救後，仍因傷重不治死亡。
勞檢處說，為避免災害擴大，已要求雇主立即停止使用肇災堆高機，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工駕駛肇災堆高機；考量黃女當時仍在工作期間，應認屬為職業災害，為保障黃女家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要的協助。
勞檢處說，至於雇主是否涉有過失，仍待未來調查確認，未來如確認雇主涉有過失，將函請地檢署偵辦，但如經不起訴、緩起訴處分確定或無罪、緩刑裁判確定時，將再依職安法處3至30萬元罰鍰。
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