風電廠員工遭堆高機撞死只算交通事故？勞檢處：符職災

新北市八里區台北港內世紀離岸風電設備公司，前晚26歲女員工在廠區騎乘機車，與外籍移工駕駛的推高機發生撞擊，黃女重創送醫不治。勞檢處表示，已要求雇主立即停止使用肇災堆高機，本次意外雖屬道路交通事故，考量黃女當時仍在工作期間，應認屬職災，將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要協助。

新北市勞檢處表示，12月5日晚間接獲通報，台北港區發生道路交通事故，造成一位女性員工受傷，經勞檢處初步調查發現，當日晚間6時左右，港區內某廠商所僱黃姓勞工騎乘機車前往辦公室打卡途中，與道路上行駛的堆高機發生碰撞，造成黃女頭部遭受撞擊，經緊急送往醫院急救後，仍因傷重不治死亡。

勞檢處說，為避免災害擴大，已要求雇主立即停止使用肇災堆高機，未來在改善計畫未經核備前，不得再使勞工駕駛肇災堆高機；考量黃女當時仍在工作期間，應認屬為職業災害，為保障黃女家屬權益，勞檢處將要求雇主給付職災補償費用，並協助家屬辦理職災慰助，同時將個資轉送勞保局提供必要的協助。