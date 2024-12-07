水下作業人員不慎觸電陷昏迷 馬祖海巡夜間急送

金馬澎分署第一○岸巡隊白沙安檢所昨天深夜在執行安檢勤務時，透過「智慧型港監系統」發現港內有工作船異常，立即派遣人員現場查看，發現一名水下作業人員因不慎觸電陷入昏迷無意識，現場人員立即將傷者救起，並聯繫北竿消防分隊與海巡署第十一巡防區請求支援。

馬祖海巡隊今天表示，昨天深夜22時許，海巡署艦隊分署馬祖海巡隊接獲通報後，迅速派遣PP-3522艇至北竿白沙港，協同白沙安檢所及消防局人員，將病患、護理師與雇主接駁登艇，並以最快速度駛往南竿福澳港。由於風勢過大，直升機無法起降，僅能依賴海上運輸。抵達南竿後，病患隨即由救護車送往連江縣立醫院接受進一步治療。

馬祖海巡隊表示，馬祖四鄉五島交通仰賴客船，但遇到夜間或緊急醫療需求，特別是醫療設備不足的情況下，海巡隊會依醫生專業評估，派艇協助後送。今年以來，馬祖海巡隊已執行36次緊急醫療後送，展現積極守護鄉親健康的決心。