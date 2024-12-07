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沙鹿夫妻雙載碰撞砂石車1死 肇事駕駛未及時停車查看

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

台中沙鹿區今天下午1時許，發生一起死亡車禍，一對夫妻騎乘機車行經中清路六段與一輛砂石車碰撞，後座的58歲劉姓婦人腦部重創，當場失去生命跡象，送醫搶救仍回天乏術。砂石車賀姓司機肇事後駛離現場，下午近四點到案說明，經酒測無酒精反應，事故經過警方正蒐證分析釐清中。

清水分局指出，這起死亡車禍發生在今天下午13時24分，60歲的黃男駕駛普重機，沿中清路六段外側車道往沙鹿方向行駛時，與58歲賀男駕駛的砂石車沿同路同向行駛，在沙鹿區中清路六段336號前雙方碰撞，黃男手腳受傷、妻子劉女頭部受傷送梧棲童醫院就醫，劉女因受傷嚴重不治死亡。

砂石車賀姓駕駛肇事後未能及時停車查看，警方通知賀姓駕駛於15時58分到清水分局沙鹿交通小隊說明，經酒測無酒精反應，仍在還原事故經過中，但呼籲車輛駕駛人，駕駛車輛應注意車前狀況，並保持安全間隔，以維護自已及他人生命財產安全。

童綜合醫院表示，58歲劉女下午1點50分到院，來時已無呼吸心跳，腦部重創，1點51分宣告不治；60歲黃男騎士到院意識清楚，全身多處擦挫傷，治療後於2點53分出院。

台中沙鹿區今天下午發生一起不幸死亡車禍，一對夫妻騎乘機車雙載竟與1輛砂石車發生碰撞，妻子送醫不治。圖／清水分局提供
台中沙鹿區今天下午發生一起不幸死亡車禍，一對夫妻騎乘機車雙載竟與1輛砂石車發生碰撞，妻子送醫不治。圖／清水分局提供

死亡 砂石

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