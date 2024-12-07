台北港風電廠女員工遭堆高機撞擊慘死 目睹工人嚇壞：慘不忍睹

新北市八里區台北港內世紀離岸風電設備公司，前天晚間有1名26歲女員工在廠區騎乘機車，與外籍移工駕駛的推高機發生撞擊，黃女頭部重創送醫宣告不治，外籍移工將依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。

據了解，5日晚間7時15分左右，黃女在世紀風電廠區騎乘機車，行經一期C棟廠房由東北往西南方向的南堤管制站行駛，途中與對向由外籍移工FRANSISCO駕駛的推高機發生撞擊。

當時堆高機正在運送鐵製管材，黃女頭部疑被堆高機牙叉直接擊中，當場倒地、流很多血，目擊的其他工人受到巨大驚嚇，形容現場慘不忍睹，急忙打110報案。

港務警察隊接獲新北市110轉報，立刻派員趕抵查處，通知港務消防隊派救護車將黃女送往淡水馬偕醫院搶救，可惜傷勢過重，當天晚上8時許宣告不治。