聽新聞
0:00 / 0:00
台北港風電廠女員工遭堆高機撞擊慘死 目睹工人嚇壞：慘不忍睹
新北市八里區台北港內世紀離岸風電設備公司，前天晚間有1名26歲女員工在廠區騎乘機車，與外籍移工駕駛的推高機發生撞擊，黃女頭部重創送醫宣告不治，外籍移工將依過失致死罪嫌移送士林地檢署偵辦。
據了解，5日晚間7時15分左右，黃女在世紀風電廠區騎乘機車，行經一期C棟廠房由東北往西南方向的南堤管制站行駛，途中與對向由外籍移工FRANSISCO駕駛的推高機發生撞擊。
當時堆高機正在運送鐵製管材，黃女頭部疑被堆高機牙叉直接擊中，當場倒地、流很多血，目擊的其他工人受到巨大驚嚇，形容現場慘不忍睹，急忙打110報案。
港務警察隊接獲新北市110轉報，立刻派員趕抵查處，通知港務消防隊派救護車將黃女送往淡水馬偕醫院搶救，可惜傷勢過重，當天晚上8時許宣告不治。
警方表示全案依過失致死罪嫌陳報刑警隊調查、報請司法相驗、移送士林地檢署，交通事故的部分陳報行政科備查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言