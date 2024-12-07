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詐欺車手一個月前才被抓…出來再騙遭警逮 檢方40萬元交保
台北市李姓男子在臉書被詐騙集團話術哄騙，誤以為自己「中獎」，私訊詢問反而被誘騙加入投資群組，陸續投入50萬元後發現被騙報警。警方跟他合作，釣出詐團面交詐欺車手，當場逮捕，警詢後依詐欺等罪移送法辦。檢方複訊，40萬元交保。
中山警方指出，11月底接獲被害者李男報案，稱在臉書上看到抽獎送理財書的貼文，在下方留言，接獲客服來訊「你中獎了」，孰料遲遲未收到書籍再傳訊詢問，反而被客服的穩賺不賠話術吸引，加入投資群組。李男陸續面交、匯款，共投入50萬元，沒想到無法出金，驚覺有異報警。
警方獲悉，要求李男配合，假意再投入108萬元，12月3日相約中山區民權西路某超商面交，實則派員埋伏，見提領車手李姓男子（30歲）到場，立刻壓制逮捕。
警方在場查扣狗牌、合約書等證物，了解發現，這不是李男第一次當車手，一個月前才被台中警方抓到，警詢後依詐欺、洗錢等罪移送法辦，當時檢方5萬元交保。這次移送，檢方諭令，40萬元鉅額交保。
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