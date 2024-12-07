19人登南二段2人胸痛高山症先後求援 黑鷹連飛兩趟救人
一支19人登山隊伍入山走南二段，一名有心臟瓣膜不全病史的64歲鄭姓山友因胸痛不適無法行走求援，空勤黑鷹直升機今早緊急救援，沒幾個小時，同團另一名62歲女山友也因疑似高山症求救，黑鷹隔4個多小時再度出任務，下午將人救下山。
花蓮縣消防局昨晚7時44分接獲報案，指一支攀南二段的19人登山隊，其中一名鄭姓男子身體不舒服，無法行走，因鄭男有心臟瓣膜不全的的病史，除了集結地面部隊人力趕往，為爭取救援時效，也向空勤總隊直請直升機救援。
空勤總隊今晨派遣花蓮駐地編號NA-713 黑鷹直升機，今晨6時48分從花蓮機場起飛，上午7時20分抵達目標區花蓮縣卓溪鄉塔芬池，將傷患吊掛上機，上午8時21分飛抵花蓮市德興棒球場附近空地，由消防局救護車轉診就醫。
不料才4個多小時，空勤花蓮駐地又接獲花蓮縣消防局轉報，同團另一名62歲陳姓女山友，出現心臟痛、呼吸急促、頭暈、噁心等高山症狀，恐有生命危險，請求黑鷹直升機再度協助救援。
編號NA-713黑鷹直升鷹於12時48分再度趕赴現場，將傷患吊掛上機，下午1時59分落地，再由救護車載運傷者前往醫院治療。
同一團登山隊員接連求救，讓空勤、花蓮縣消防隊員奔波救援，消防局呼籲登山民眾，登山前務必要衡量體力及狀況，確保自身安全。
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