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超商妹遭醉漢暴打…台中警「沒當現行犯」放人被懲處 議員還原現場

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市議員蔡耀頡昨爆料，東區一超商2日發生醉漢攻擊女店員暴力事件，員警卻放任離開；三分局分局長等5警處分。蔡今說，盼警方能正視暴力事件，尤其醉漢還在場、造成恐慌，警方就應有所處置與作為。

蔡耀頡說明，這名20歲的超商女店在2日深夜，在超商內遭醉漢追打至收銀台，掌摑、朝收銀台內丟酒瓶砸頭，甚至拿店內購物籃、商品狂砸，還被女店員驚恐尖叫，被砸到頭皮撕裂傷、牙齒斷裂、臉部及四肢挫傷。

蔡耀頡指出，根據店家及在場的消費者轉述，員警獲報到場後，醉漢已被現場人員拉開，但已造成現場人員恐慌，現場人員指證歷歷，但員警只丟下一句「不是現行犯」，竟讓男子離開；事發多日，被打的女店員至今仍未拿到報案三聯單。

台中市警局在今天上午發布調查結果及處分。市警局說明，陳姓醉男因亂丟垃圾遭張姓女店員規勸，持店內物品丟張女，致張女受傷，警方到場後，陳男坐在超商外地板上，手上未持有任何物品、也無攻擊傾向。

駐區督察調查結果顯示，警方到場時，陳男滯留現場未離去，且與超商店長有爭執，現場處理員警認定有誤，未即時逮捕，違反「現行犯逮捕標準作業程序」，陳姓巡佐申誡2次、文姓警員申誡1次。傅姓警員，未立即開立報案三聯單，申誡2次，三分局分局長及派出所主管督導不周，申誡1次。

蔡耀頡今天受訪時說，他今天曝光此事的目的，是因為員警在處理過程中草率、離譜，希望警方能正視暴力事件，尤其加害者當時還在場、也造成在場其他人恐慌，警方應有所處置與作為。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市議員蔡耀頡（中）昨在議會曝光，東區一超商女店員遭暴力攻擊事件，盼警方能正視暴力事件。記者趙容萱／攝影
台中市議員蔡耀頡（中）昨在議會曝光，東區一超商女店員遭暴力攻擊事件，盼警方能正視暴力事件。記者趙容萱／攝影

店員 蔡耀頡 超商

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