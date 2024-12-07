企圖誘騙年輕族群 刑事局：詐騙集團鎖定IG、Threads投放廣告

刑事局今天表示，詐騙集團過去把臉書等當成管道，近期鎖定Instagram和Threads投放詐騙廣告，如提到打工兼職、輕鬆投資賺錢等，研判要誘騙年輕族群，已有民眾上當。

警政署刑事警察局發布新聞資料表示，依據打詐儀錶板統計，11月受理詐騙案共1.8萬餘件、總財損新台幣126.7億餘元，以假投資詐騙為主。

警方發現，詐騙集團過去在臉書（Facebook）、YouTube投放大量假扮名人投資詐騙廣告，近期鎖定年輕族群較常用的Instagram（IG）及Threads（脆）當平台。

警方說，20多歲住北部的陳姓女子，以網路工作維生，9月底在Threads發現兼職貼文，對方稱可輕鬆斜槓兼職等語，主動私訊詢問並加入對方LINE當好友。

對方向陳姓女子供稱工作內容簡單，只要透過特定投資網站操作股票漲跌，陳女原本懷疑是詐騙，收到報酬1000元，才放下戒心，後續被要求加入討論工作內容的LINE群組，詐騙集團還稱此群組有設保護個資設施。

警方表示，群組內的網友不斷張貼投資專案的訊息，還提及投入資金後，就可提高分潤，並張貼成功獲利的資訊，陳女向銀行借款50萬元再加上自身存款，購買等同約60萬元的泰達幣，並交付給對方操作。

警方說，陳姓女子得知獲利約855萬元，要求對方出金，但對方卻供稱要先向金融管理委員會申請，後續又依要求增加其他費用，陳女才發現遭騙報警。

此外，住在中部的30多歲張姓女子10月初在Threads看到輕鬆投資賺錢等廣告，留言私訊後加入群組，對方稱只要投資就有高額報酬，張女後續要求出金但沒下文，才知遭詐騙。