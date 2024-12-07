台南婦加群組投資五百萬 昨加碼金條1公斤 看到警逮人才知被騙

台南50多歲蘇姓女子日前加入投資群組，詐團不定時傳送股票明牌獲利訊息，保證獲利、穩賺不賠，已遭騙500多萬元而不自知，昨下午5時又與詐團26歲袁姓車手面交黃金金條1公斤（價值約279萬元），台南市警二分局南門派出所接獲情資當場逮人，蘇女這才知道上當了。

蘇女驚魂未定被帶返派出所，待情緒穩定後，她說，在臉書瀏覽投資股票獲利廣告，點擊後連結line帳號暱稱「陳先生」加為好友，後續及加入投資群組「龍轉乾坤」，對方不定時傳送股票投資、獲利訊息，鼓吹她投資股票，保證獲利、穩賺不賠。

她依對方指示下載投資APP註冊操作，迄今已投入500多萬元而不自知，昨下午5時許見到警方逮捕車手，她才知被騙了。