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嘉市垃圾焚化廠傳意外 環保局員工遭垃圾車撞傷昏迷
嘉義市垃圾焚化廠昨天下午傳出車禍，一輛垃圾車在進入焚化廠時，有一名60歲男子站在入口，垃圾車司機疑未注意車前狀況，沒減速就直接撞上去，男子被撞倒地，後腦著地疑似腦出血，今天仍昏迷不醒，家屬相當不捨。
嘉義市消防局昨下午3點29分獲報，派遣救護車到嘉義市垃圾焚化廠，一名年約60歲男子遭垃圾車撞擊倒地，現場急救人員趕抵時，男子雖身上無明顯外傷，但意識模糊且無反應，隨即由救護車緊急送往嘉義基督教醫院治療
據了解，60歲男子是嘉義市環保局負責清水溝的水車司機，當時站在入口講電話，未料垃圾車迎面駛來，來不及跑開就被撞，男子雖無外傷，但因頭部著地，疑似顱骨破裂、腦出血，送醫後昏迷指數6，目前仍在加護病房觀察。
醫生建議昏迷指數6且有腦出血狀況，應讓患者自行吸收排除腦部瘀血，若要開刀動手術的話，未來有可能會變成植物人，但男子頭顱破裂數公分，家屬面臨抉擇相當兩難，不捨男子被撞昏迷，盼他能早日甦醒。
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