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高雄53歲男超商走動突倒地嚇壞店員 無呼吸心跳送醫搶救中

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市53歲許姓男子今天上午11時20分許在左營區孟子路一家超商座位區休息，在座位區走動時，疑身體不適，突然失去知覺倒地，嚇壞店員和客人；救護車趕抵時，許男已無呼吸心跳，緊急被送醫搶救；警方通知家屬到院，將了解事發原因。

警消指出，許男上午11點多進入孟子路超商，之後坐在座位區休息，約11點20分許起身在座位區走動，突然昏倒，整個人躺在地上一動也不動，嚇壞店員及一旁的客人。

轄區左營警分局警方獲報到場，救護車隨後趕抵，只見超商店員急忙在店前對救護車揮手示意停車，救護員進店查看，發現許男已無呼吸心跳，緊急施以急救，隨後送醫搶救。

警方指出，已通知許男家屬到院陪同，將了解許男是否有病因因此發生意外。

高市53歲許姓男子今天上午11時20分許在左營區孟子路一家超商座位區休息，在座位區走動時，突然倒地無呼吸心跳，嚇壞店員和客人，救護車趕抵救援（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
高市53歲許姓男子今天上午11時20分許在左營區孟子路一家超商座位區休息，在座位區走動時，突然倒地無呼吸心跳，嚇壞店員和客人，救護車趕抵救援（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

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