影／台61高架橋滾出大輪胎...跳進橋下住家 網友爆笑「重新投胎」

雲林縣台61線快速公路宜梧段高架橋，本月5日一輛行駛中大貨車，突然滾出一個大輪胎，一路彈跳到橋下道路，高空彈跳約近百公尺，還轉彎滾進路旁住家旁的小倉庫撞倒機車才停下，無人傷亡，影片傳出網友大爆笑指「真是鬼胎！」、「它重新投胎！」。

網路社群「社會事新聞影音」今天傳出一段超爆笑影片，位於台61線快速道路，本月5日下午，忽然從高架橋上飛落一個重達150公斤的大輪胎，這顆輪胎很神奇，從橋下掉落時，高空彈跳達一層樓高，接連彈了多下後，撞到分隔島後續向前滾動，沿著橋下公路一路滾跳，還像有人操控一般會轉彎。

大輪胎就一路順暢無阻地轉進一家民宅旁的車庫，撞倒機車後才停住，一路未傷及任何人車，也沒撞到其他物品，唯一受損的是機車倒下照後鏱折損，輪胎主人也同意理賠，此事就此化解。

不過，這段超有趣的影片傳出後，網友笑翻天，直言「野生輪胎求收養」、「輪胎變聰明知道自己回家」，「滾得太神準了」，也有人笑說這簡直是「懷有鬼胎」、「它重新投胎啦！」。

北港警方進一步了解後指出，此案發生在本月5日下午，王姓男子駕駛營業用貨運曳引車，經過台61線252.6公里口湖鄉椬梧段的高架橋涵洞處時，輪胎掉落滾到橋下的台17線路面，再沿路衝入李姓民眾倉庫，無人傷亡。