快訊

瓊瑤11日陽明山「花葬」開放粉絲悼念！家屬只叮嚀這件事

MLB／見證大谷50轟50盜紀錄夜 主播：棒球之神派他毀掉比賽

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台61高架橋滾出大輪胎...跳進橋下住家 網友爆笑「重新投胎」

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣台61線快速公路宜梧段高架橋，本月5日一輛行駛中大貨車，突然滾出一個大輪胎，一路彈跳到橋下道路，高空彈跳約近百公尺，還轉彎滾進路旁住家旁的小倉庫撞倒機車才停下，無人傷亡，影片傳出網友大爆笑指「真是鬼胎！」、「它重新投胎！」。

網路社群「社會事新聞影音」今天傳出一段超爆笑影片，位於台61線快速道路，本月5日下午，忽然從高架橋上飛落一個重達150公斤的大輪胎，這顆輪胎很神奇，從橋下掉落時，高空彈跳達一層樓高，接連彈了多下後，撞到分隔島後續向前滾動，沿著橋下公路一路滾跳，還像有人操控一般會轉彎。

大輪胎就一路順暢無阻地轉進一家民宅旁的車庫，撞倒機車後才停住，一路未傷及任何人車，也沒撞到其他物品，唯一受損的是機車倒下照後鏱折損，輪胎主人也同意理賠，此事就此化解。

不過，這段超有趣的影片傳出後，網友笑翻天，直言「野生輪胎求收養」、「輪胎變聰明知道自己回家」，「滾得太神準了」，也有人笑說這簡直是「懷有鬼胎」、「它重新投胎啦！」。

北港警方進一步了解後指出，此案發生在本月5日下午，王姓男子駕駛營業用貨運曳引車，經過台61線252.6公里口湖鄉椬梧段的高架橋涵洞處時，輪胎掉落滾到橋下的台17線路面，再沿路衝入李姓民眾倉庫，無人傷亡。

警方將通知王男到案說明，並依道路交通管制條例裁罰1000至6000元罰鍰且責令改正。

大輪胎從高架橋上飛下，在橋下公路彈跳，一路滾進鄰近住家的倉庫內，一路都沒撞到人車，網友稱太神奇。記者蔡維斌／翻攝
大輪胎從高架橋上飛下，在橋下公路彈跳，一路滾進鄰近住家的倉庫內，一路都沒撞到人車，網友稱太神奇。記者蔡維斌／翻攝
大輪胎從高架橋上飛下，在橋下公路彈跳，一路滾進鄰近住家的倉庫內，一路都沒撞到人車，網友稱太神奇。記者蔡維斌／翻攝
大輪胎從高架橋上飛下，在橋下公路彈跳，一路滾進鄰近住家的倉庫內，一路都沒撞到人車，網友稱太神奇。記者蔡維斌／翻攝
大輪胎從高架橋上飛下，在橋下公路彈跳，一路滾進鄰近住家的倉庫撞倒機車才停下，一路都沒撞到人車，網友稱太神奇。記者蔡維斌／翻攝
大輪胎從高架橋上飛下，在橋下公路彈跳，一路滾進鄰近住家的倉庫撞倒機車才停下，一路都沒撞到人車，網友稱太神奇。記者蔡維斌／翻攝

影片 雲林 高架橋

延伸閱讀

台61線大安至大甲北上路段標線不清 周六起 封閉兩天

鄭州警攔檢 貨車司機跳下高架橋喪命 網猜測：怕罰款？

台61線房裡交流道增南入北出匝道 獲有條件通過

爭取6年 台61線苗栗苑裡鎮房裡完整交流道案有條件通過

相關新聞

影／台61高架橋滾出大輪胎...跳進橋下住家 網友爆笑「重新投胎」

雲林縣台61線快速公路宜梧段高架橋，本月5日一輛行駛中大貨車，突然滾出一個大輪胎，一路彈跳到橋下道路，高空彈跳約近百公尺...

高雄53歲男超商走動突倒地嚇壞店員 無呼吸心跳送醫搶救中

高市53歲許姓男子今天上午11時20分許在左營區孟子路一家超商座位區休息，在座位區走動時，疑身體不適，突然失去知覺倒地，...

高雄玉蘭花阿嬤遭兒踹頭辱罵心軟不想告 社工協助驗傷、安排安置

高雄一名7旬老婦在三民區自由一路與同盟一路口棲身賣玉蘭花，昨日卻被目擊遭爛醉兒子討錢不成，被對方當街痛踹頭部、出言辱罵，...

周董演唱會黃牛之亂 集資20萬買票不成反被黃牛恐嚇

台北市大安警分局今天凌晨獲報延吉街一處公園發生糾紛，轄區敦南派出所派出快打警力到場，發現是34周姓男子、34歲蔡姓男子，...

台南婦加群組投資五百萬 昨加碼金條1公斤 看到警逮人才知被騙

台南50多歲蘇姓女子日前加入投資群組，詐團不定時傳送股票明牌獲利訊息，保證獲利、穩賺不賠，已遭騙500多萬元而不自知，昨...

嘉市垃圾焚化廠傳意外 環保局員工遭垃圾車撞傷昏迷

嘉義市垃圾焚化廠昨天下午傳出車禍，一輛垃圾車在進入焚化廠時，有一名60歲男子站在入口，垃圾車司機疑未注意車前狀況，沒減速...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。