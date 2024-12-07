影／轎車撞微電車支離破碎 神岡女騎士顱內出血骨折

台中市神岡區中山路與民生路本周一晚間發生一起交通事故發生，事發影片今遭網友上傳網路引起議論，網友直呼幾乎沒剎車，微電車鄭姓女騎士被撞後，微電車支離破碎，鄭女並有輕微顱內出血、髖骨骨折送醫救治，目前仍交由交通警察大隊分析研判相關肇事原因。

豐原警方表示，27歲陳男本月2日駕駛轎車由中山路左轉民生路時，與沿中山路往豐原方向直行的49歲鄭姓女騎士發生碰撞，鄭女的微電車支離破碎，同時有輕微顱內出血、髖骨骨折送醫救治，經警方到場規定對雙方施以酒精濃度測試，雙方皆無飲酒情形，但陳男未依號誌指示行駛部分警方將依規定告發。