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周董演唱會黃牛之亂 集資20萬買票不成反被黃牛恐嚇
台北市大安警分局今天凌晨獲報延吉街一處公園發生糾紛，轄區敦南派出所派出快打警力到場，發現是34周姓男子、34歲蔡姓男子，集資20萬元向30歲陸姓黃牛購買周杰倫演唱會門票，黃牛沒辦法出票，雙方相約公園談判，不料卻遭黃牛的兩名友人拿刀械及電擊棒揮舞、恐嚇，警方到場前行兇者已逃之夭夭，目前警方正全力查緝。
警方指出，周、蔡等人集資20萬元，要購買明天周杰倫的演唱會門票，陸姓黃牛收款後，卻遲遲無法出票，眼見演唱會都已開唱，周、蔡及另名女友人立即約黃牛談判解決。
黃牛到場後，坦承因為他的票來自友人，如今無法出貨願意退款，但要求分期退還；不過周男不願，認為當初是一次付清款項，現在退款也要一次還清。
雙方發生爭執，但黃牛帶來助陣的的兩名友人，見周男不願退讓，竟拿出刀械及電擊棒，作勢揮舞並言出恐嚇，路過民眾見狀趕緊報案。警方到場釐清案情後，逮捕陸姓黃牛並依恐嚇、妨害秩序罪嫌送辦。
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