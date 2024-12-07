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高雄玉蘭花阿嬤遭兒踹頭辱罵心軟不想告 社工協助驗傷、安排安置

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導

高雄一名7旬老婦在三民區自由一路與同盟一路口棲身賣玉蘭花，昨日卻被目擊遭爛醉兒子討錢不成，被對方當街痛踹頭部、出言辱罵，警方獲報後雖然壓制男子，但老婦仍心軟不願聲請保護令和提告，警方目前只能依職權聲請暫時保護令，高雄社會局後續將向法院爭取核發加害人處遇計畫。

該名老婦當街遭兒子毆打辱罵的畫面昨日在網路社群Threads上瘋傳，身穿綠色格子衫的男子對老婦辱罵，甚至出腳踹老婦，老婦頭戴的安全帽都被踹歪。警方到場後將酒醉的黃姓男子（37歲）壓制在地逮捕，由救護員先協助送醫；經調查，黃男酒後在街頭向母親索討金錢不成，徒手打對方。

由於黃婦向警方表示無需聲請保護令，亦不願提出傷害告訴，但警方不敢大意，先依職權以家暴案件逕行通報家防中心予以關懷協助、列案追蹤。警詢後，將黃男依傷害直系血親尊親屬罪嫌函請高雄地檢署偵辦，另依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，移送高雄地方法院簡易庭裁處。

高雄社會局表示，本案結合衛政、民政、警政及社政關懷與共訪，社工陪同就醫、不定期提供物資、急難紓困、協助醫療費用等，過去曾安排租屋或安置皆遭拒。此次事件，社工協助案主驗傷，衛政已協助相對人收受住院，警政將依職權聲請暫時保護令，社政後續向法院爭取核發加害人處遇計畫，以穩定相對人身心狀況。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

高雄一名7旬老婦在三民區自由一路與同盟一路口棲身賣玉蘭花，昨日卻被目擊遭爛醉兒子討錢不成，被對方當街痛踹頭部、出言辱罵。記者宋原彰／翻攝
高雄一名7旬老婦在三民區自由一路與同盟一路口棲身賣玉蘭花，昨日卻被目擊遭爛醉兒子討錢不成，被對方當街痛踹頭部、出言辱罵。記者宋原彰／翻攝

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