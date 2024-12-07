快訊

票不要丟！ 周杰倫、張惠妹大巨蛋演唱會「票根優惠懶人包」 龜記免費加料、餐酒館85折

台灣花6年成美墨供應鏈主力 遇「川普風險」怎應對？

陸女與姊「互換身分」在台居留18年 法官依這點原因判無罪

網傳國小同學行車糾紛拿球棒嗆聲影片 警方查出是演戲...2男慘了

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，黃怒持球棒理論，莊拿手機報警並錄影，聽到黃嗆他是龍哥的人，認出龍哥和黃男都是他國小同學，誤會冰釋。由於PO網影片破綻百出，警方研判演的居多，通知黃到案說明，若確認是演出來的，將開罰。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中一名機車騎士昨晚行經高雄榮總後方巷弄，一輛轎車從工地駛出，騎士對轎車按喇叭示警，惹怒對方，黑衣駕駛拿球棒下車理論。

騎士不滿遭「三字經」問候，拿手機報警並錄影存證，黑衣男揮舞球棒，並嗆他是左營龍哥的人，騎士聽到「龍哥」，表明龍哥是他國小同學，後黑衣男認出騎士竟然是自己國小同學。

兩人誤會冰釋，黑衣男邀騎士一起去吃宵夜，臨上車前，黑衣男又問當初很喜歡國小同班的女生「小淨」，不知有無和她聯絡，騎士妙答「後來兩人在一起了」，黑衣男一聽不爽罵了一句「三字經」，影片結束。

由於影片漏洞百出，像是演戲，事發地點交界處的左營警分局和仁武警分局兩地警方，以車追人，聯繫駕駛黃男和騎士莊男後，確認兩人是朋友關係，影片內容純粹拍戲演出來的，非行車糾紛。

警方指出，黃、莊2人未經許可在道路演戲拍攝行為，已違反道路交通管理處罰條例第82條規定，可處1200元至2400元罰鍰；另影像中轎車違規並排停車行為，違反道路交通管理處罰條例第55條1項4款規定，可處300元至600元罰鍰，將依規定掣單舉發。

高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，駕駛拿球棒下車理論，片中結局因兩人認出是國小同學，誤會冰釋；警方查出是拍片演戲，將予以開罰。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，駕駛拿球棒下車理論，片中結局因兩人認出是國小同學，誤會冰釋；警方查出是拍片演戲，將予以開罰。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，騎士拿手機拍下駕駛持球棒嗆聲畫面，片中結局因兩人認出是國小同學，誤會冰釋；警方查出是拍片演戲，將予以開罰。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，騎士拿手機拍下駕駛持球棒嗆聲畫面，片中結局因兩人認出是國小同學，誤會冰釋；警方查出是拍片演戲，將予以開罰。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，駕駛拿球棒下車理論，片中結局因兩人認出是國小同學，誤會冰釋；警方查出是拍片演戲，將予以開罰。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」
高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，駕駛拿球棒下車理論，片中結局因兩人認出是國小同學，誤會冰釋；警方查出是拍片演戲，將予以開罰。圖／取自網路社群「社會事新聞影音」

機車騎士

延伸閱讀

轎車國道錯過匝道竟逆行釀2傷 辯不知車禍...法官不埋單

王陽明刺青店「合體林昱珉」喊：我們就是頂級89！ 網一面倒開轟

撤銷桃市府SRF禁令民意炸鍋 立委批經濟部演戲「橫柴入灶」

台南山區轎車深夜自撞橋墩 24歲駕駛送醫不治、2乘客輕重傷

相關新聞

高雄玉蘭花阿嬤遭兒踹頭辱罵心軟不想告 社工協助驗傷、安排安置

高雄一名7旬老婦在三民區自由一路與同盟一路口棲身賣玉蘭花，昨日卻被目擊遭爛醉兒子討錢不成，被對方當街痛踹頭部、出言辱罵，...

影／累了！板橋開車左轉疑打瞌睡 逆向撞倒路邊9機車

高姓男子昨開車行經新北市板橋區一處路口欲左轉，竟逆向偏移直接撞倒路邊9輛機車，所幸沒有造成人員受傷，高男酒測值為零。據了...

6旬山友有心臟病史 登南二段胸痛現幻覺...直升機救下山

一支19人登山隊伍入山走南二段，其中64歲鄭姓山友心臟不舒服，胸部疼痛還疑似出現幻覺，空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機今早出動...

巧！高雄大吊車路口故障 駕駛升桿測試被誤認撞紅綠燈

高市一輛大吊車今天上午10點多行經鳳仁路和水管路口突故障，駕駛升吊桿測試時，被路過民眾誤認撞上紅綠燈，還有網友貼文拍照指...

網傳國小同學行車糾紛拿球棒嗆聲影片 警方查出是演戲...2男慘了

高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，黃怒持球棒理論，莊拿手機報警並錄影，聽到黃嗆他是龍哥的人，認出龍...

影／車手進家門拿320萬再遊說投資千萬 高雄婦報警逮2人

高市陳姓婦人退休賦閒在家，落假投資陷阱，砸退休金320萬想利滾利，還讓車手進家門面交，後因未分到紅利報警；未料，詐團食髓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。