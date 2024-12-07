網傳國小同學行車糾紛拿球棒嗆聲影片 警方查出是演戲...2男慘了

高市黃姓男子開車和莊姓機車騎士昨晚在仁武區發生行車糾紛，黃怒持球棒理論，莊拿手機報警並錄影，聽到黃嗆他是龍哥的人，認出龍哥和黃男都是他國小同學，誤會冰釋。由於PO網影片破綻百出，警方研判演的居多，通知黃到案說明，若確認是演出來的，將開罰。

網路社群「社會事新聞影音」貼出一則影片，片中一名機車騎士昨晚行經高雄榮總後方巷弄，一輛轎車從工地駛出，騎士對轎車按喇叭示警，惹怒對方，黑衣駕駛拿球棒下車理論。

騎士不滿遭「三字經」問候，拿手機報警並錄影存證，黑衣男揮舞球棒，並嗆他是左營龍哥的人，騎士聽到「龍哥」，表明龍哥是他國小同學，後黑衣男認出騎士竟然是自己國小同學。

兩人誤會冰釋，黑衣男邀騎士一起去吃宵夜，臨上車前，黑衣男又問當初很喜歡國小同班的女生「小淨」，不知有無和她聯絡，騎士妙答「後來兩人在一起了」，黑衣男一聽不爽罵了一句「三字經」，影片結束。

由於影片漏洞百出，像是演戲，事發地點交界處的左營警分局和仁武警分局兩地警方，以車追人，聯繫駕駛黃男和騎士莊男後，確認兩人是朋友關係，影片內容純粹拍戲演出來的，非行車糾紛。