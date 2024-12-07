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影／車手進家門拿320萬再遊說投資千萬 高雄婦報警逮2人

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市陳姓婦人退休賦閒在家，落假投資陷阱，砸退休金320萬想利滾利，還讓車手進家門面交，後因未分到紅利報警；未料，詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳學乖再報案，前天和警方計誘逮謝姓女車手及龍姓監控手，但退休金已石沉大海。

鳳山警分局文山派出所11月21日接獲被害人陳姓婦人（65歲）報案，陳聲稱上網加入投資群組，對方遊說下載Ａpp，聲稱投資越多錢，可獲取高利潤，陳信以為真，一鼓作氣將退休金320萬投入，還和一名女車手約在鳳山區青年路的家中面交。

陳婦告知警方，對方拿錢後，她卻遲遲未拿到紅利，想要拿回退休金對方卻推三阻四，始知受騙才報警。

詐騙集團食髓知味，又鎖定陳婦遊說，想拿回先前的本金，可再投資1000萬元；陳婦這次學乖，告知警方此事，和警方計誘車手到家中取款。

文山所和偵查隊警方12月5日傍晚5點前往陳婦家中附近埋伏，54歲謝姓女車手近6點現身，進入陳婦家中取款時，當場被警方逮捕。

警方另一組人在陳婦周圍的建國路發現監控手25歲龍姓男子坐在車中等候，盤查後，龍原本否認，警方出示行車軌跡，龍才坦承，警方另在車中起出喪屍煙彈2個、本票等物。

謝、龍2人聲稱因無業當詐團車手，警詢後，被依詐欺、違反洗錢防制法及毒品危害防制法等罪移送高雄地檢署偵辦，但2人均獲交保候傳。

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高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，謝姓女車手（白衣者）前天到家中取款時，當場被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，謝姓女車手（白衣者）前天到家中取款時，當場被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，警方前天逮捕監控手龍姓男子（左，黑衣者）。記者石秀華／翻攝
高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，警方前天逮捕監控手龍姓男子（左，黑衣者）。記者石秀華／翻攝
高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，謝姓女車手（白衣者）前天到家中取款時，當場被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，謝姓女車手（白衣者）前天到家中取款時，當場被警方逮捕。記者石秀華／翻攝
高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，警方前天逮捕監控手龍姓男子。記者石秀華／翻攝
高市陳姓婦人落假投資陷阱，砸退休金320萬未分到紅利報警；詐團食髓知味又找她投資1000萬，陳報警，警方前天逮捕監控手龍姓男子。記者石秀華／翻攝

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