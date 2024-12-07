上士班長侵占同袍戒指 裝沒事被監視器戳破下場超慘

時任台中市後備第一旅洪姓上士班長，因侵占蘇姓同袍戒指被記1大過後退伍，他不服提行政訴訟，主張從軍17年積極救災，認為處分違反比例；法院查，洪侵占戒指將長官詢問都否認，直到調監視器才吐實，顯有「言行不檢」違失，判他敗訴，可上訴。

經查，洪2023年8月7日保養槍枝時撿到蘇姓中士遺落的戒指，竟意圖占為己有，經多人詢問都否認，直到調出監視器才坦承，經台中市後備第一旅認定他違失，有國軍軍風紀維護實施規定「言行不檢」，予以記1大過。

洪不服提行政訴訟，軍方一事多罰，導致他不適服役而退役，於法未合，自己從軍17年軍旅期間，積極參與救災，疫情時投入快篩國家隊，屢獲國防部頒發紀念獎章，並記滿三大功。

洪說，他38歲再10年就可退伍享有終身俸，因一時思慮不周的違失遭記1大過，連同後續考績吃丙、不適服現役處分，效果等同撤職，直言情輕法重、一頭牛剝三層皮，嚴重違反比例原則，且他涉嫌侵占罪也已和蘇和解，經蘇撤告，認為軍方處分違反比例，主張撤銷。

台中市後備第一旅抗辯稱，洪坦承若不是被監視錄影器拍到，否則不會承認撿到枚戒指，他明知蘇心急，多人也幫忙找，卻不能發揮同袍友愛之情，也不能體會蘇焦急慌亂心境而冷漠旁觀，且經連長、排長詢問洪都否認，甚至棄置戒指以掩蓋行為。

軍方認為，洪已服役17年，對軍人權利義務、法令及行為規範應知之甚詳，其違失嚴重傷害部隊領導統御、團隊和諧，認為記1大過當屬合法適當。

台中高等行政法院查，洪男侵占蘇姓同袍戒指，明知蘇尋找無著均佯裝沒事，單位長官屢次詢問仍堅不吐實，怕被發現還丟到隱蔽處，直到監視器拍到才承認並涉犯刑法侵占罪。法院認為，罔顧同袍情誼，欠缺患難與共相互扶助的軍人修為，自該當 「言行不檢」違失。