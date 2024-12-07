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6旬山友有心臟病史 登南二段胸痛現幻覺...直升機救下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

一支19人登山隊伍入山走南二段，其中64歲鄭姓山友心臟不舒服，胸部疼痛還疑似出現幻覺，空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機今早出動飛往塔芬山，將鄭男吊掛救出，再由救護車接駁送醫。

花蓮縣消防局表示，昨晚7時44分接獲報案，指鄭姓男子身體不舒服，無法行走，人在塔芬山屋待援。經了解，鄭男有心臟瓣膜不全的的病史，除了集結地面部隊人力趕往，為爭取救援時效，也向空勤總隊直請直升機救援。

空勤總隊今晨派遣花蓮駐地編號NA-713 黑鷹直升機，由正副駕駛金立平、陳兆宇，載機工長、消防署特搜隊員，今晨6時48分從花蓮機場起飛，上午7時20分抵達塔芬山，實施高低空偵察及馬力檢查、風險評估及救援提示後，將特搜隊員吊掛出艙，協助將傷患吊掛上機，上午8時21分飛抵花蓮市德興棒球場附近空地，由消防局救護車轉診就醫。

一名鄭姓山友隨登山隊登南二段，途中胸痛、出現幻覺，今早由空勤總隊花蓮黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名鄭姓山友隨登山隊登南二段，途中胸痛、出現幻覺，今早由空勤總隊花蓮黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名鄭姓山友隨登山隊登南二段，途中胸痛、出現幻覺，今早由空勤總隊花蓮黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
一名鄭姓山友隨登山隊登南二段，途中胸痛、出現幻覺，今早由空勤總隊花蓮黑鷹直升機救下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 黑鷹直升機

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