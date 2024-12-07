6旬山友有心臟病史 登南二段胸痛現幻覺...直升機救下山

一支19人登山隊伍入山走南二段，其中64歲鄭姓山友心臟不舒服，胸部疼痛還疑似出現幻覺，空勤總隊花蓮駐地黑鷹直升機今早出動飛往塔芬山，將鄭男吊掛救出，再由救護車接駁送醫。

花蓮縣消防局表示，昨晚7時44分接獲報案，指鄭姓男子身體不舒服，無法行走，人在塔芬山屋待援。經了解，鄭男有心臟瓣膜不全的的病史，除了集結地面部隊人力趕往，為爭取救援時效，也向空勤總隊直請直升機救援。