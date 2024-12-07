影／累了！板橋開車左轉疑打瞌睡 逆向撞倒路邊9機車

高姓男子昨開車行經新北市板橋區一處路口欲左轉，竟逆向偏移直接撞倒路邊9輛機車，所幸沒有造成人員受傷，高男酒測值為零。據了解，高男疑似熬夜精神不濟釀禍，逆向行駛部分警方依規定開單告發，並通知受害車主與高男協調後續賠償事宜。

新北市海山警方昨天中午獲報板橋區文化路2段生車禍事故，交通分隊員警獲報到場，發現高姓男子（33歲）駕駛的汽車撞上停放路邊9輛機車，高男未受傷，酒值值為零。