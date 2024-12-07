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台中警紀又出包…醉漢打傷女店員沒當現行犯 5警記申誡

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市日前發生陳姓醉漢攻擊超商女店員，囂張打到對方斷牙、破相，昨經市議員揭露警方竟未依現行犯處理、也沒立即開報案三聯單；台中市警局調查後，認定第三分局東區分駐所違反規定，除當天代班巡佐、警員，上至所長、分局長等5人，通通記申誡處分。

台中市議員蔡耀頡昨指出，12月2日東區1間超商女店員遭男子毆打，朝她賞巴掌外、追打到收銀台，還拿商品、購物籃狂丟，女店員嚇到尖叫被砸到頭皮撕裂傷、牙齒斷裂，臉部及四肢挫傷。

蔡耀頡說，到場台中第三分局警員獲報到場竟放縱動手打人的男子，讓其離開沒當現行犯處理，且事發多日被害人未拿到報案三聯單。他質疑，市民遭攻擊尋求警察幫助，警方卻沒有保護被害者，更放縱加害者離開，讓市民對警察執法非常不信任。

蔡也砲轟，到底是警紀渙散螺絲鬆了，還是基層員警被壓榨的苦不堪言，導致無法照正常作業程序辦理相關的勤務，要求台中市警局徹查。

台中市警局今說明，第三分局2日晚上10點多獲報東光園路超商有顧客、店員糾紛，到場第一時間協助被害女子就醫驗傷、完成筆錄，但警員處理過程已經違反規定。

警方說，經派駐區督察調查發現，第三分局警員到場時，涉嫌施暴的陳姓男子仍滯留現場未離去，且和超商店長爭執，依刑事訴訟法第88條規定「犯罪在實施中或實施後即時發覺者，為現行犯」，但警員對現行犯認定有誤，未馬上依現行犯逮捕，違反現行犯逮捕標準作業程序。

警局指出，已對當天帶班陳姓巡佐記申誡2次、同班文姓警員紀申誡1次。另也發現，接續處理該案之傅姓警員，雖在女店員就醫驗傷後做筆錄、完成受理報案程序，但未依「受理報案E化管理平台一般刑案作業規定」第9點規定，立即開立報案三聯單，也對傅員記申誡2次。

警局也認為，第三分局長、東區分駐所所長督導不周，且未善盡報告紀律，依考監責任，各記申誡1次。

警局說，本案處理程序未符規定，警局已經多次在歷次會議提醒警員注意，但員警仍未依規定處置，被議員質詢後經調查屬實予以處分，將加強警方法治訓練。

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台中第三分局。記者曾健祐／攝影
台中第三分局。記者曾健祐／攝影

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