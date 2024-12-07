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影／只會說「我昭和6年出生」 新北警耐心助94歲失智婦返家

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區街頭，因婦人只會一再重覆說「我昭和6年出生」，其餘卻無法完整表達語意，員警只好先帶返所安撫慢慢問出全名，終於連繫上家屬助迷途失智婦平安返家。

樹林警分局山佳派出所員警陳昱豪、王彥友及陳威寰日前上午9時許巡邏時，接獲110通報，樹林區復興路400號前有老婦人獨自在路邊徘徊許久，疑似走失需協助處理。

員警到場關懷詢問老婦人身分資料，但她無法完整表達語意，僅一再重複表示她是「昭和6年」出生的，年輕員警聽聞，吃驚誤認為她是民國前出生的百歲人瑞，經查詢網路資料換算，才知道是民國20年出生，已94歲高齡，只好先將人帶回派出所安置休憩，提供溫開水飲用，安撫其情緒，經慢慢地和她聊天，才知她姓謝，原想去慈濟拜拜，不知不覺就從家中走到陌生的地方，不知道怎麼回家。

員警使用警政查詢系統，以老婦人說出的姓名逐一查詢，終於查出她的住處，也發現老婦人出門走到大約500公尺處就迷途了。謝婦媳婦接獲員警通知，急忙趕到派出所並表示，母親年紀大了，記憶力衰退，平時由家屬照顧，當天一早家人起床發現人不見了，焦急如焚地四處找尋，幸有熱心民眾和員警及時協助，讓母親能平安返家，也讓擔憂心急的家屬鬆了一口氣，因近日天氣寒冷，擔心老人家出門後迷途，若發生意外，後果恐不堪設想，對報案的民眾和積極處理的員警表達深深謝意。

樹林警分局呼籲，台灣已漸漸走向高齡化社會，家中長者如有失智現象，可至社會局申請註記基本資料的愛心手鍊，亦可向各直轄市、縣市政府警察局鑑識中心（科）或分局偵查隊申請自願捺印指紋建檔，倘若不慎走失，可即時聯繫到家屬，平安返家。

新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝
新北市謝姓婦人日前迷途流落樹林區復興路，員警獲報到場，謝婦只記得「我昭和6年出生」，員警帶返所安撫慢慢問出全名，連繫家屬助迷途失智婦返家。記者王長鼎／翻攝

失智 老婦

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