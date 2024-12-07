高雄玉蘭花阿嬤遭醉兒當街踹頭 路人報案兒遭警逮送醫

高市一名7旬黃姓老婦專門在三民區自由一路與同盟一路口棲身賣玉蘭花，處境堪憐，今天下午3時30分許黃婦兒子喝得醉醺醺在路口討錢不成，竟出腳當街踹黃婦的頭部，路人看不下去有人持手機錄影，有人報警，警網趕抵將黃男制伏送醫。

網路社群Threads今天下午貼出一則影片，網友貼文指，自由路和同盟路口賣花阿婆的家事日常，只見影片中，身穿綠色格子衫的男子對，賣玉蘭花的老婦辱罵，另有網友貼出一則影片，男子甚至出腳踹老婦，老婦人頭戴著安全帽被踹後，安全帽都歪了。

有網友指，不知男子是賣花阿婆的孫子還是兒子，近期幾乎每天都到那個路口罵阿婆，今天是有動手打阿婆，才一堆人圍觀。有路人當場錄下男子暴力行徑，也有路人直接報警，警方趕抵現場將男子壓制在地。

轄區三民一警分局表示，今天下午3時30分許接獲報案，指三民區自由一路與同盟一路口發生街頭糾紛，轄區十全所趕赴現場處置。

警方將醉言醉語的黃姓男子（37歲）壓制在地逮捕；經調查，被打的黃姓老婦（71歲）和黃男是母子，黃男酒後在街頭向母親索討金錢不成，竟徒手打母親。

警方壓制黃男後，因見黃男酒後泥醉仍情緒激動，且感身體不適，由救護員先協助他送醫，就醫無大礙後員警即帶返釐清事件經過。

由於黃婦向警方表示無需聲請保護令，亦不願提出傷害告訴，但警方不敢大意，先依職權以家暴案件逕行通報家防中心予以關懷協助、列案追蹤。

警詢後，將黃男依傷害直系血親尊親屬罪嫌函請高雄地檢署偵辦，另依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人，移送高雄地方法院簡易庭裁處。