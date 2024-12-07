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德育幼園爆兒虐性猥褻 家長遭戲謔

聯合報／ 記者董俞佳／台北報導

德育護理健康學院營運的「平安新村職場互助教保服務中心」及「經國三民非營利幼兒園」接連爆出教保員不當對待與性猥褻案件。家長昨痛訴在查看小孩受侵害的畫面時，該園所的人員竟謔稱「媽媽與其來看這些痛苦畫面，不如跟先生去開房間。」

德育護理健康學院主任秘書吳文卿表示，事發後校方感到痛心、沉重檢討。他表示，學校並未神隱，只是北市已訂好家長說明會時間，所以才選擇在會中致歉。

立委范雲、北市議員苗博雅昨陪5名幼兒園虐童案家長在立院開記者會。家長說，事件發生後第一時間未法定通報，又用各種手段阻擋家長看監視器，拖延行政懲處。范雲表示，德育在事件後試圖大事化小、小事化無，令人難以接受；苗博雅說，陳姓狼師曾服務2個幼兒園，接觸至少200名幼兒，德育團隊負責人還試圖壓案，應徹查是否有連帶責任。

北市教育局學前教育科長蔡曉青表示，昨晚開說明會要求學校出面說明，也要求學校向家長致歉，提出檢討方案。

國防部上校龔文瑞表示，國防部已公告終止契約，進行後續法人更替。

國教署副組長郭芝穎說，依法法人累計2次重大違規就不得承接教保機構，德育平安新村已經確定有重大違規，經國三民非營利幼兒園還在調查，若確認違規未來就不得再承接教保機構。但外界認為累積2次才不得承接並不合理，國教署正修法加嚴。

北市 國防部 幼兒園

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