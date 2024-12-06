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新北2機車相撞 女騎士當場無生命跡象送醫搶救

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市樹林區今晚發生2輛機車相撞意外，1名女騎士當場無生命跡象，送醫搶救中。事故發生原因現由警方調查中。

新北市消防局今晚8時許獲報，樹林區三龍街發生機車相撞車禍意外，現場有人傷勢嚴重，救護人員獲報到場，發現機車女騎士鄧姓婦人（58歲）頭部撕裂傷，腿部及臉部大量出血，當場無生命跡象，緊急送往輔大醫院搶救中。

據了解，50多歲吳姓男子今晚騎機車直行樹林區三龍路，疑與騎車左轉的鄧姓婦人相撞，鄧婦命危送醫搶救，吳男則是身體多處擦挫傷，確實事故發生原因及是否有酒駕，現由警方調查中。

新北市樹林區三龍街今晚8時許發生2輛機車相撞意外，1名女騎士當場無生命跡象，送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區三龍街今晚8時許發生2輛機車相撞意外，1名女騎士當場無生命跡象，送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區三龍街今晚8時許發生2輛機車相撞車禍意外，1名女騎士當場無生命跡象，送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝
新北市樹林區三龍街今晚8時許發生2輛機車相撞車禍意外，1名女騎士當場無生命跡象，送醫搶救中。記者王長鼎／翻攝

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