新北2機車相撞 女騎士當場無生命跡象送醫搶救

新北市樹林區今晚發生2輛機車相撞意外，1名女騎士當場無生命跡象，送醫搶救中。事故發生原因現由警方調查中。

新北市消防局今晚8時許獲報，樹林區三龍街發生機車相撞車禍意外，現場有人傷勢嚴重，救護人員獲報到場，發現機車女騎士鄧姓婦人（58歲）頭部撕裂傷，腿部及臉部大量出血，當場無生命跡象，緊急送往輔大醫院搶救中。