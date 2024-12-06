高雄男酒後討錢無果 家暴7旬母遭送辦

高雄黃姓男子今天中午酒後向7旬母親討錢不成，竟毆打母親，警方到場時現場已無糾紛，警依職權通報家防中心家暴案，並介入查辦，將黃男依傷害罪函請雄檢偵辦。

高雄市警察局三民一分局下午3時許接獲報案，三民區自由一路與同盟一路口發生糾紛，警方到場時發現2人已無糾紛，但黃男酒醉情緒激動，員警強勢制止，並將身體不適黃男先行協助送醫。

警方初步調查，37歲黃男今天酒後向71歲母親索討金錢未果，就徒手傷害黃婦，警方事後將黃男帶返釐清事件經過，但黃婦表明無需聲請保護令，也不願提出傷害告訴。

警方為謹慎不敢大意，除依職權以家暴案件逕行通報家防中心給予關懷協助，也介入查辦，將黃男依傷害罪嫌查處，函請高雄地檢署偵辦。同時依違反社會秩序維護法，移請高雄地方法院簡易庭裁處，並通報社會局給予必要關懷協助、追蹤。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康