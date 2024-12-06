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年關近了「消防安檢」話術再現 民眾提高警覺防詐

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南消防局第7大隊表示，近日疑似有不明人士冒用消防局的名義，向業者謊稱要進行消防檢查，所幸該業者向消防隊求證是否有該名人物，才免於受騙。消防局提醒，若民眾有發現類似詐騙行為，請撥打電話向當地消防單位確認或撥打165反詐騙專線。

 近來詐騙案件層出不窮，除了冒用消防身分詐騙外，利用消防宣導藉以推銷高單價滅火器，或冒充消防安檢人員要求商家更換消防設備行騙。 

第7大隊大隊長石家源呼籲，消防人員進行消防安檢或防火宣導，均會穿著紅色工作服、配戴消防人員辨識證，且不涉及任何商業行為。

消防局長李明峯提醒，詐騙手法多變化，遇到類似情事要多加警覺並多方查證，並謹守「冷靜、查證、報警」三步驟，保護自身財產安全。

近日疑似有不明人士冒用消防局的名義，向業者謊稱要進行消防檢查，所幸該業者向消防隊求證是否有該名人物，才免於受騙。圖／讀者提供
近日疑似有不明人士冒用消防局的名義，向業者謊稱要進行消防檢查，所幸該業者向消防隊求證是否有該名人物，才免於受騙。圖／讀者提供

安檢 消防人員 詐騙

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