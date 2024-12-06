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彰化酒駕男深夜撞進麥當勞得來速 店員虛驚

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣彰化市4日深夜一輛轎車行經中央路消防局後，跨越台一線中山路突直衝進路邊麥當勞得來速車道出口處，撞到柱子才停住，駕駛酒測值高達0.5毫克，肇事責任釐清中，不過肇事畫面曝光後，也引發網友議論說「是有多餓？」。

警方初步調查，68歲林姓男子駕駛轎車於4日深夜11點21分行經彰化市中央路消防局後，橫越台一線中山路後原應向左轉進車道，但轎車卻直衝進路旁的麥當勞得來速車道，並撞上柱子，車子前方也毀損，幸無人受傷，不過也驚嚇到速食店店員。

林男酒測值0.5毫克，被依公共危險等罪嫌移送法辦，林男肇事的照片在網路上曝光後也引發討論，還有網友消遣說「點個下酒菜來份炸雞也不錯」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

彰化市4日深夜一輛轎車從中山路直撞進路邊麥當勞得來速車道出口處，讓店員也虛驚一場。圖／民眾提供
彰化市4日深夜一輛轎車從中山路直撞進路邊麥當勞得來速車道出口處，讓店員也虛驚一場。圖／民眾提供
彰化市4日深夜一輛轎車從中山路直撞進路邊麥當勞得來速車道出口處，讓店員也虛驚一場。圖／民眾提供
彰化市4日深夜一輛轎車從中山路直撞進路邊麥當勞得來速車道出口處，讓店員也虛驚一場。圖／民眾提供
彰化市4日深夜一輛轎車從中山路直撞進路邊麥當勞得來速車道出口處，讓店員也虛驚一場。圖／民眾提供
彰化市4日深夜一輛轎車從中山路直撞進路邊麥當勞得來速車道出口處，讓店員也虛驚一場。圖／民眾提供

酒駕 麥當勞

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