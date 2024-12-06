快訊

以為參與北韓行動…特種部隊上機前才知赴國會 隊員驚慌：太過分了

5年前罹肺腺癌！ 陳文茜驚爆「癌症復發」：肝臟有三個腫瘤

聽新聞
0:00 / 0:00

板橋某國中接連2起墜樓事件 新北教育局：2事件無關連

聯合報／ 記者江婉儀葉德正／新北即時報導

新北市板橋某國中日前發生女學生墜樓死亡案，不料，今天下午再傳墜樓意外。示意圖／ingimage
新北市板橋某國中日前發生女學生墜樓死亡案，不料，今天下午再傳墜樓意外。示意圖／ingimage

新北市板橋某國中日前發生女學生墜樓死亡案，不料，今天下午再傳墜樓意外。下午4時許，1名13歲女學生在校園內不明原因從高處墜落，師生見狀趕緊報警。新北市教育局表示，2位學生之間並不認識，且事件發生地點也不同，事件之間並無直接關聯。

教育局表示，發生意外後，校方第一時間立即通報處理送醫急救並通知家屬，目前學生在醫院接受密集觀察治療，教育局與校長及行政教師團隊陪同關懷家長協助處理各項事宜。

教育局表示，經向校方了解，該生為八年級學生，非輔導個案，平常在學校學習及表現正常，同學表示察覺該生近期情緒低落，意外墜樓原因尚待釐清，該生與上週墜樓的學生並不認識，且事件發生的地點亦不相同，兩起事件之間並無直接關聯。

教育局說明，已責成學校盡速釐清調查，立即啟動輔導機制，針對該班同學迅速展開心理支持輔導工作與生命教育，呼籲各界勿加諸過多揣測，以免不實訊息傳播對家屬及親師生安定與情緒造成影響。

另外，教育局說，有關學校近期連續發生2起意外事件，教育局已組成專案小組，下周一邀集專家及輔導諮詢中心立即入校盤點校園安全整體狀況，並增加校園巡堂頻率，同時與全體教職員說明關懷及辨識學生心情的輔導措施，確保師生情緒穩定，維護校園安全。

副市長劉和然說，目前孩子正在急救中，諮商輔導分好幾塊，包括該校學生、班級學生、全校師生，會請衛生局專業人士介入，最怕模仿渲染，因牽涉專業輔導專業領域，新北九大區都有中心學校，會召開學校校長會議，處理必須要非常細膩與謹慎。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

墜樓 教育局 校園安全

延伸閱讀

民間企業捐建板橋大樹廣場 老榕是創辦人兒時記憶

才鬧命案…板橋某國中今再傳墜樓 13歲女學生墜落昏迷送醫

北市某國中被爆學生持刀威脅人 教育局啟動調查

喪屍煙彈很會「裝」 中市教育局買快篩發重點學校

相關新聞

板橋某國中接連2起墜樓事件 新北教育局：2事件無關連

新北市板橋某國中日前發生女學生墜樓死亡案，不料，今天下午再傳墜樓意外。下午4時許，1名13歲女學生在校園內不明原因從高處...

數公里外可見！桃園楊梅資源回收廠起火 濃煙飄天際

桃園市楊梅區員本路上618號對面，一座戶外資源回收廠，今下午2點52分許，因不明原因起火，燃燒戶外的廢棄物，現場無人員受...

淡水塑膠廠傳工安意外 移工跌落攪拌機左腳瞬間成肉泥

新北市淡水區1間塑膠工廠28歲印尼籍移工，今天下午在處理PU材料攪拌機時不慎滑落，左腳遭夾困動彈不得。救護人員到場發現移...

台南廢鐵罐處理廠傳爆炸聲 廢鐵罐噴出4人送醫

台南市永康區中正二街一家企業社今天下午處理廢容器罐頭時疑因作業不慎或機器故障發生意外，待處理的鐵罐堆不明原因傳出爆炸聲，...

彰化酒駕男深夜撞進麥當勞得來速 店員虛驚

彰化縣彰化市4日深夜一輛轎車行經中央路消防局後，跨越台一線中山路突直衝進路邊麥當勞得來速車道出口處，撞到柱子才停住，駕駛...

一張發票掉在不該出現的地方 警方溯源破獲山老鼠集團

保七總隊第五大隊及林務單位、新北警方查緝山老鼠集團，藉由盜伐現場遺落的一張發票，得以「溯源」追出10名涉案者移送法辦，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。