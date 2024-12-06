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板橋某國中接連2起墜樓事件 新北教育局：2事件無關連
新北市板橋某國中日前發生女學生墜樓死亡案，不料，今天下午再傳墜樓意外。下午4時許，1名13歲女學生在校園內不明原因從高處墜落，師生見狀趕緊報警。新北市教育局表示，2位學生之間並不認識，且事件發生地點也不同，事件之間並無直接關聯。
教育局表示，發生意外後，校方第一時間立即通報處理送醫急救並通知家屬，目前學生在醫院接受密集觀察治療，教育局與校長及行政教師團隊陪同關懷家長協助處理各項事宜。
教育局表示，經向校方了解，該生為八年級學生，非輔導個案，平常在學校學習及表現正常，同學表示察覺該生近期情緒低落，意外墜樓原因尚待釐清，該生與上週墜樓的學生並不認識，且事件發生的地點亦不相同，兩起事件之間並無直接關聯。
教育局說明，已責成學校盡速釐清調查，立即啟動輔導機制，針對該班同學迅速展開心理支持輔導工作與生命教育，呼籲各界勿加諸過多揣測，以免不實訊息傳播對家屬及親師生安定與情緒造成影響。
另外，教育局說，有關學校近期連續發生2起意外事件，教育局已組成專案小組，下周一邀集專家及輔導諮詢中心立即入校盤點校園安全整體狀況，並增加校園巡堂頻率，同時與全體教職員說明關懷及辨識學生心情的輔導措施，確保師生情緒穩定，維護校園安全。
副市長劉和然說，目前孩子正在急救中，諮商輔導分好幾塊，包括該校學生、班級學生、全校師生，會請衛生局專業人士介入，最怕模仿渲染，因牽涉專業輔導專業領域，新北九大區都有中心學校，會召開學校校長會議，處理必須要非常細膩與謹慎。
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