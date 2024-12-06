一張發票掉在不該出現的地方 警方溯源破獲山老鼠集團

保七總隊第五大隊及林務單位、新北警方查緝山老鼠集團，藉由盜伐現場遺落的一張發票，得以「溯源」追出10名涉案者移送法辦，「破案關鍵」竟是一張採買乳品、麵包等食品的發票，卻掉落在不該出現的地點，成了重要線索。

依林務單位估算，這個山老鼠集團在山林裡盜採紅檜、扁柏木，造成國有林班地的財損高達330萬7170元。

保七第五大隊3月間接獲農業部林業及自然保育署新竹分署通報，新北市烏來區烏來事業區林班地內有多處台灣肖楠的樹頭遭鋸切，現場遺留遭盜伐鋸切的殘餘角材，隨即與林務單位及新北市警方組成專案小組追查。

專案小組查出，今年6至9月張姓嫌犯等人連續多次上山盜採國有林木，在烏來區林班地盜伐台灣肖楠後，為躲避查緝還先將贓木藏在林班地內，拿草跟樹材蓋在被盜伐的贓物上，先把木頭藏起來，再分批揹運下山，專案小組在林班地內查獲被盜伐藏匿的肖楠木共有6塊。

警方從遺落在盜伐現場的發票，查出是山老鼠集團購買的入山物資，包括麵包、巧克力、牛奶等「 糧草 」，由於現場並非一般遊客會出現的登山步道，而是在沒有步道的山林裡，成員集團駕車採購入山物資，發票又非遺落登山步道，形跡可疑。