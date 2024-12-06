詐團勾結不肖地政士騙錢又騙房 花蓮警方逮12人送辦
花蓮縣執行全國同步打詐專案，上月查獲8件詐欺案件，逮捕50名嫌犯，其中2件是詐團聯合不肖地政士，誘騙被害人抵押不動產擴大投資，造成被害人房、財兩失，警方已依詐欺等罪嫌，將陳姓、王姓詐團首腦及融資金主、地政士等移送偵辦。
花蓮縣警局長王旭昌盤點縣內1到10月詐欺案件，以假投資詐騙占3分之1最多，其次是假網拍詐騙。縣警局刑警大隊表示，上月查獲8件詐欺案件，有兩件是連房產一起騙，在花蓮屬於新型態的詐騙方式，手法以「保證高獲利」為誘餌，待被害人存款全數投入，再哄騙抵押房產貸款再投資，直到受害人發現大筆資金拿不回來，詐團立刻失聯。
花蓮縣刑大6月接獲民眾報案，立即與少年警察隊、花蓮港務警察總隊共組專案小組，先後在台北、花蓮查獲王姓、陳姓為首腦的詐騙集團，其中包括借款的融資金主、代辦過戶的地政士，查扣手機、過戶文件、新台幣、人民幣及日幣等共33萬餘元現金證物，依詐欺、組織犯罪防制條例等罪嫌送辦。
刑大大隊長溫裕宏說，經深入追查，詐團會向被害人介紹民間借貸公司，由借貸公司向被害人收取年利率20至30%的利息，而地政士、借貸公司收取4、50萬元手續費，遠高於民間行情，顯不相當。
王旭昌提醒，詐團常在社交軟體上假冒名人、帥哥美女，再以「保證高獲利、穩賺不賠」等話術誘使被害人拿錢出來投資，等到被害人口袋沒錢還不放過，又聯合不肖地政士、融資業者，騙光民眾抵押房產貸出來的錢，最後受害人沒有錢也沒了房子，呼籲民眾不要上當，且高齡長者易遭詐團話術誆騙，要多關懷，投資務必查明投資標的及平台運作機制，如有任何疑問可撥打165反詐騙專線。
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