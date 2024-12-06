影／10次車禍9次快！金湖南機路發生車禍 4人受傷送醫

金湖鎮南機路與三多路口今天上午11時07分發生一起交通事故，一名盧姓女子駕駛黑色小客車，沿三多路由三谿橋往環島東路四段方向直行，行至三多路與南機路口時，與林姓女子所駕駛橙黃色小客車，沿南機路由環島東路五段往建華方向直行，於三多路與南機路口發生碰撞，造成4人受傷，其中1人意識模糊，警方調查雙方駕駛均無酒駕情事，肇事責任待釐清。

金門縣消防局表示，他們一接獲報案，第一時間迅速派遣金湖、金沙車組共6輛救護及消防車輛，12名職業消防人員趕赴現場救援，指揮官第二大隊大隊長董紀瑋第一時間立即指派救護人員實施檢傷分類，並指揮所屬車輛對周圍進行安全防護，即開始投入救援任務，經救護人員評估回報，共有4名傷患，其中1人意識模糊，消防人員立即協助脫困，進行急救措施後，將其先行送醫，其餘3名傷患經過必要評估處置後，也陸續送往金門醫院救治。

金湖分局也表示，雙方車輛均毀損，肇事雙方駕駛人及乘客共計4人頭部及手部多處挫傷送醫，現場已進行交通疏導及安全防護。經警方初步調查，雙方駕駛均無酒駕情事，肇事責任仍待進一步釐清。