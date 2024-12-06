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陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

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高雄港拖板車撞機車 騎士噴飛頭部受創送醫不治

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄港34號至35號碼頭旁，昨天發生拖板車與機車車禍，拖板車迎面撞上機車，騎士頭部受創嚴重，送醫後不治，全案由警方依過失致死罪嫌移送法辦。

據警、消了解，昨天上午11時50分許，洪姓男子騎機車經過高雄港34號至35號碼頭倉庫道路，碰巧司機湯姓男子駕駛拖板車，與洪姓男子在十字路口交會，2人都未減速，湯男正面撞上洪的機車，洪姓男子噴飛倒地不起。

高雄港務警察總隊中島中隊據報到場，派員趕赴車禍現場，湯姓司機無酒駕，洪姓騎士由港務消防大隊高雄港隊救護車，送阮綜合醫院急救後仍告不治。

警方表示，事發地點非屬一般道路範圍，已依相關程序進行現場採證，依過致死罪嫌，將報請檢察官查辦全案。警方並籲，港區車輛多貨櫃曳引車，交通繁忙，駕駛人應遵守交通規則，減速慢行，並特別留意視線死角及橫向來車，以確保自身與他人安全。

高雄港昨天發生拖板車與機車車禍，機車騎士送醫不治。圖／讀者提供
高雄港昨天發生拖板車與機車車禍，機車騎士送醫不治。圖／讀者提供
高雄港昨天發生拖板車與機車車禍，機車騎士送醫不治。圖／讀者提供
高雄港昨天發生拖板車與機車車禍，機車騎士送醫不治。圖／讀者提供

機車騎士 車禍 高雄港

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