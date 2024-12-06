高雄港拖板車撞機車 騎士噴飛頭部受創送醫不治

高雄港34號至35號碼頭旁，昨天發生拖板車與機車車禍，拖板車迎面撞上機車，騎士頭部受創嚴重，送醫後不治，全案由警方依過失致死罪嫌移送法辦。

據警、消了解，昨天上午11時50分許，洪姓男子騎機車經過高雄港34號至35號碼頭倉庫道路，碰巧司機湯姓男子駕駛拖板車，與洪姓男子在十字路口交會，2人都未減速，湯男正面撞上洪的機車，洪姓男子噴飛倒地不起。

高雄港務警察總隊中島中隊據報到場，派員趕赴車禍現場，湯姓司機無酒駕，洪姓騎士由港務消防大隊高雄港隊救護車，送阮綜合醫院急救後仍告不治。