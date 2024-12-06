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塔位7年暴漲20倍但得先付200萬發票費 海山警即時阻詐
新北市薛姓婦人7年多前耗資400多萬元購入12個靈骨塔位，日前接獲不明人士來電稱要以7260萬元向其購買塔位，但要求薛婦先給付200萬元發票費用。薛婦前往銀行匯款時，海山警獲報到場向薛婦分析，解釋此為常見之詐騙手法，成功攔阻200萬元遭詐。
據了解，家住板橋擔任設計師的61歲薛姓婦人，7年多前以400多萬元價格購買了12個靈骨塔塔位，作為自用及投資用途。上月29日薛婦突然接到不明人士來電，表示有意以7260萬元向她購買塔位，但要求薛婦先行給付200萬元的發票費用。對方為了取信薛婦，還傳給薛婦1張2000萬元訂金的匯款單為證。
薛婦前往銀行向行員表示要提領200萬元，行員經詢問後檢視薛婦提供的匯款單，經向該匯款銀行查詢後，發現匯款單上註明的承辦人員根本查無此人，行員立即向海山警方通報。埔墘派出所警員獲報趕抵，警員了解狀況後耐心向薛婦溝通分析，並解釋此為常見之詐騙手法，成功阻止薛婦遭詐200萬。
海山分局長陳保緒表示，靈骨塔詐騙雖已有20多年歷史，看似老梗卻依舊存在，民眾切勿輕信陌生電話，養成查證習慣提高警覺，適時尋求警方協助，以避免本身財產遭詐。
海山分局指出，目前透過全國165反詐騙系統平台的打詐儀表板數據，結合新北市打詐溫度計，分析轄區受理遭詐案件，彙整高發的詐騙手法，未來會繼續推動深入百工百業及鄰里社區，提升民眾對於詐騙的抵抗力。此外也會持續強化與金融機構間的阻詐網絡，共同阻詐守護民眾荷包。
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