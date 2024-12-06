台74線台中烏日段小貨車翻覆車禍 疑閃前車失控撞護欄

台74線中彰快速道路台中烏日段今天上午發生小貨車翻覆車禍，警方查出張姓駕駛為閃避同要變換車道的前車，失控自撞內側護欄側翻，造成張男四肢擦挫傷送醫，沒有生命危險。

警方查出，今天上午10時40分，張男駕駛小貨車行經台74線1.8公里處內側車道，因與前車都要變換至中線車道，造成張男緊急再向外側車道閃避，失控自撞內側護欄側翻，造成張男四肢擦挫傷，經送烏日林新醫院救護無生命危險。

警方說明，駕駛酒測值為零，無酒駕情事。全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判。