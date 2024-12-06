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陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

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台74線台中烏日段小貨車翻覆車禍 疑閃前車失控撞護欄

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台74線中彰快速道路台中烏日段今天上午發生小貨車翻覆車禍，警方查出張姓駕駛為閃避同要變換車道的前車，失控自撞內側護欄側翻，造成張男四肢擦挫傷送醫，沒有生命危險。

警方查出，今天上午10時40分，張男駕駛小貨車行經台74線1.8公里處內側車道，因與前車都要變換至中線車道，造成張男緊急再向外側車道閃避，失控自撞內側護欄側翻，造成張男四肢擦挫傷，經送烏日林新醫院救護無生命危險。

警方說明，駕駛酒測值為零，無酒駕情事。全案依事故處理程序調查處理，詳細肇事原因由鑑定單位或法院研判。

烏日警分局呼籲，駕駛人行車變換車道時，應提前顯示方向燈並注意安全距離，同時隨時注意車前狀態，採取必要之安全措施，以確保用路安全。

台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供
台74線台中烏日段今天上午發生小貨車為閃避同要變換車道的前車，失控撞內側護欄側翻，駕駛受傷送醫。圖／讀者提供

失控 自撞 車道

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