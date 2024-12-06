Google街景車9月遭追撞車毀 車禍影像地圖「神得到」

不少人靠Google地圖找路；今年9月5日下午Google街景車在高市林園區鳳林二路停等紅燈時遭後方車追撞再撞大貨車，街景車遭前後夾擊凹陷，2人輕傷；事隔3個月，Google地圖竟搜得到車禍當下影像，彷彿刻意記下這一刻。

林園警分局指出，這起車禍Google街景車車禍事故發生在今年9月5日下午1時27分許，當時阮姓男子（66歲）駕車沿鳳林二路南往北直行，前方路口已紅燈，但阮男未注意，追撞前方停等紅燈由許姓男子（41歲）駕駛的Google街景車。

車禍當下巨大撞擊力，許男街景車又往前追撞前方由林姓男子（64歲）駕駛的大貨車，導致街景車被前後夾擊，車頭和車尾嚴重凹陷毀損，所幸許男和阮男僅受輕傷。

事故發生後，街景車嚴重毀損，但鏡頭似乎完好如初，有網友搜尋Google地圖時發現，事發地點的鳳林二路地圖畫面竟完整記錄下車禍後的畫面。

其中街景車鏡頭最上方視覺角度剛好拍到大貨車上方承載的貨物上鋪蓋一層黑紗，另轎車當事人在車旁等候警方前來處理的畫面。