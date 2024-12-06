聽新聞
0:00 / 0:00
Google街景車9月遭追撞車毀 車禍影像地圖「神得到」
不少人靠Google地圖找路；今年9月5日下午Google街景車在高市林園區鳳林二路停等紅燈時遭後方車追撞再撞大貨車，街景車遭前後夾擊凹陷，2人輕傷；事隔3個月，Google地圖竟搜得到車禍當下影像，彷彿刻意記下這一刻。
林園警分局指出，這起車禍Google街景車車禍事故發生在今年9月5日下午1時27分許，當時阮姓男子（66歲）駕車沿鳳林二路南往北直行，前方路口已紅燈，但阮男未注意，追撞前方停等紅燈由許姓男子（41歲）駕駛的Google街景車。
車禍當下巨大撞擊力，許男街景車又往前追撞前方由林姓男子（64歲）駕駛的大貨車，導致街景車被前後夾擊，車頭和車尾嚴重凹陷毀損，所幸許男和阮男僅受輕傷。
事故發生後，街景車嚴重毀損，但鏡頭似乎完好如初，有網友搜尋Google地圖時發現，事發地點的鳳林二路地圖畫面竟完整記錄下車禍後的畫面。
其中街景車鏡頭最上方視覺角度剛好拍到大貨車上方承載的貨物上鋪蓋一層黑紗，另轎車當事人在車旁等候警方前來處理的畫面。
街景車發生車禍，連Google地圖都可「神得到」，連警方也稱奇；警方指，這起車禍相關肇責由交通大隊釐清判定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言