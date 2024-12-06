聽新聞
0:00 / 0:00
高鐵列車進左營站撞上落軌女子 她當場卡車下搶救不治
高鐵左營站今天中午時分傳出有人落軌意外，55歲高姓女子在列車到站駛入第3月台時，突然落軌當場遭列車撞擊，卡在列車下無生命跡象，警消到場，救護員協助高女脫困，現場施以搶救判定急救無效死亡，警方正釐清事件發生原因。
據了解，高鐵南下T625次列車今天中午近12時30分許駛入左營站時，列車駕駛回報疑似撞到異物，鐵路警察接獲通報，到場調查，發現是一名女子在列車進入第3月台時，女子從第9車廂處落軌，當場遭進站列車撞擊。
救護員到場發現卡在列車底下的女子已無生命跡象，先協助她脫困，現場施以急救後無效，判定死亡；列車上乘客因此意外事故，延誤10餘分鐘才下車。
後警方在女子身上找到書信及證件，查出死者是高姓女子，已通知家屬，以釐清相關事發原因。
★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言