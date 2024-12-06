高鐵列車進左營站撞上落軌女子 她當場卡車下搶救不治

高鐵左營站今天中午時分傳出有人落軌意外，55歲高姓女子在列車到站駛入第3月台時，突然落軌當場遭列車撞擊，卡在列車下無生命跡象，警消到場，救護員協助高女脫困，現場施以搶救判定急救無效死亡，警方正釐清事件發生原因。

據了解，高鐵南下T625次列車今天中午近12時30分許駛入左營站時，列車駕駛回報疑似撞到異物，鐵路警察接獲通報，到場調查，發現是一名女子在列車進入第3月台時，女子從第9車廂處落軌，當場遭進站列車撞擊。

救護員到場發現卡在列車底下的女子已無生命跡象，先協助她脫困，現場施以急救後無效，判定死亡；列車上乘客因此意外事故，延誤10餘分鐘才下車。

後警方在女子身上找到書信及證件，查出死者是高姓女子，已通知家屬，以釐清相關事發原因。

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