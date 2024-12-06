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影／家著火還跟打火英雄起口角...莽男持折疊刀追人 中和警當場壓制

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

新北市消防局今天上午6時許獲報，中和區泰和街一處出租民宅發生火警冒出濃煙，消防人車前往搶救，過程中起火戶承租人賴姓男子（51歲）疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員（40歲）導致不斷倒退的孫男跌倒受傷。

中和員警見狀連忙衝上前將涉嫌持刀逞凶的賴男當場壓制逮捕。據了解，賴男疑認為消防人員救火時態度不佳，突然情緒失控突然拿出折疊刀追趕，造成孫姓消防員倒退閃避時跌倒受傷。警方現場查扣折疊刀一把，警詢後今依妨害公務罪嫌將賴男移送新北地檢署偵辦。

新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。圖／翻攝自臉書「我是中和人」社團
新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。圖／翻攝自臉書「我是中和人」社團
新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。圖／翻攝自臉書「我是中和人」社團
新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。圖／翻攝自臉書「我是中和人」社團
新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝
新北市中和區賴姓男子因住宅失火冒煙，疑與消防員發生口角爭執，涉持折疊刀追趕孫姓消防員致跌倒受傷，中和員警當場壓制逮人，警詢後今依妨害公務罪嫌送辦。記者王長鼎／翻攝

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