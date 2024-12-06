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中藥廠「順天堂」新店廠失火估燃燒70坪！業者發聲了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

國內知名中藥大廠順天堂藥廠位於新北市新店區廠房，昨晚發生火警，火勢在半小時後獲得控制，無人員受傷，初估燃燒面積約70坪，起火原因待查，業者表示，此次火警涉及部分中藥材燃燒，無產生有毒氣體，原物料損毀情況及財損金額正進一步統計中，將更審慎以安全為首，全面檢視並強化防火措施，確保未來營運安全。  

新北消防局昨晚獲報，新店區安泰路一間獨棟RC建築工廠，廠房內部起火冒煙，出動消防87人及各式救災車輛共42輛前往搶救，火勢在晚上8時23分撲滅，現場為順天堂藥廠新店廠區，初估燃燒面積約70坪。據了解，疑似烘乾中藥材機器過熱引起，確實起火原因有待火調人員進一步鑑定確認。  

順天堂公司今天在官網發布相關說明指出，此次火警涉及部分中藥材燃燒，無產生有毒氣體，原物料損毀情況及財損金額正進一步統計中，詳細起火原因亦已交由相關單位調查，將更審慎以安全為首，全面檢視並強化防火措施，確保未來營運安全。  

以下為「順天堂新店廠中藥材倉庫12月5日火警說明」全文：

12月5日19:30，本公司新店廠中藥材倉庫發生火警。消防隊於19:40抵達現場，19:56火勢控制，20:23撲滅，無人員傷亡，至於原物料損毀情況及財損金額正進一步統計中，詳細起火原因亦已交由相關單位調查。 

此次火警涉及部分中藥材燃燒，無產生有毒氣體，而本公司員工全力配合消防隊救災，提供設施設備圖及原物料資訊，儘量降低災損，並快速控制火勢，對於火警造成左右鄰居的困擾，至感抱歉。 

本公司特別感謝消防隊的專業救災以及各界的關心，將更審慎以安全為首，全面檢視並強化防火措施，確保未來營運安全，為客戶與員工提供穩定可靠的環境與服務。

國內知名中藥大廠順天堂藥廠位於新北市新店區廠房，昨晚發生工廠火警， 火勢在半小時後獲得控制，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝
國內知名中藥大廠順天堂藥廠位於新北市新店區廠房，昨晚發生工廠火警， 火勢在半小時後獲得控制，無人員受傷。記者王長鼎／翻攝

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