影／彰警查獲縣內首起虛擬貨幣詐騙 婦人懷抱發財夢不信被詐

一名19歲藍姓男子聽信網友「阿翔」聲稱幫忙拿錢，順利操作手機進行交易虛擬貨幣即可輕鬆賺錢，日前到彰化縣溪湖鎮某咖啡廳，被警方循線查獲，當場查扣被害人剛面交170萬元，依詐欺、洗錢防制法、銀行法移送偵辦。

員林警分局長吳詠傑今表示，今年11月30日修正洗錢防制法並公布施行，無論國內或國外設立提供虛擬資產服務的事業或人員，非依公司法辦理公司或分公司設立登記、未向中央目的事業主管機關完成洗錢防制登記者（VASP登記辦法、洗錢辦法），並完成洗錢防制登記者，不得提供虛擬資產服務；員林警分局查獲縣內第一起假借投資虛擬貨幣的詐騙車手。

據了解，真實姓名不詳的男子「阿翔」聲稱可從販賣虛擬貨幣獲利，慫恿藍姓男子到彰化縣玩「順便」取錢，再操作自己手機買賣虛擬貨幣即可輕鬆賺錢，藍男信以為真，接受指示本（12）月3日到彰化縣，晚間11點到溪湖鎮某咖啡廳，員林警分局林厝派出所接獲報案趕到，發現藍男假冒幣，向一名年約40歲婦人拿「投資」虛擬貨幣的現鈔。

藍男面對員警詢問有無政府核發的虛擬貨幣資產服務證件、何時取得證件，一概答不出來；婦人稱袋子裡是她要投資虛擬貨幣的錢，反問員警為何阻止投資。警方費盡唇舌打消婦人「投資」念頭後，查扣170萬元、3支工作手機等相關證物，將藍男依詐欺、洗錢防制法、銀行法移送偵辦。