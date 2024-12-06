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獨／台電工人修樹觸電雙手灼傷 原因曝恐遭勞檢處開罰

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

台電承包商許姓工人昨下午在高市杉林區修剪樹木，誤觸6600伏特高壓電，雙手遭嚴重灼傷，目前在加護病房觀察；據悉，許當時修樹後，卸下裝備，看到還有1、2條藤蔓，未戴手套即修樹才發生意外；勞檢處表示，將調查原因若屬實將開罰。

台電人員表示，承攬杉林區修剪樹木的承攬商旗下的37歲許姓工人，昨天下午在山仙路附近修剪樹木，當時許男乘坐台電專屬車可向上升降的昇空桶上升智離地面約9公尺高的地方修剪藤蔓，不小心誤觸6600伏特的高壓電。

當時火花四射，許男遭電擊後痛得大叫，在場的同事緊急將他送往鄰近的衛生所，後由消防局救護車轉往義大醫院救治，因右掌和左手臂被燒傷，開刀後，目前在燒燙傷加護病房觀察。

據了解，許男修樹遭電擊起因為當時他修剪完樹木後，從高處降至地面，卸下裝備後，又看到還有1、2條藤蔓掛在樹梢上，恐會危及電纜線，因此在未戴手套之下，又坐上昇空桶至高處修剪藤蔓，沒想到卻因此發生遭6600伏特高壓電觸電受傷的意外。

台電表示，將持續關注許男治療情形，並提供必要協助，已向承包商及同仁加強宣導工安，以防範類似案件再發生。

高市勞工局勞檢處表示，有關許男工作受傷事故，若當下許未戴手套才發生觸電意外，將可依職安法第6條第一項的規定，裁罰3萬到30萬元罰鍰，勞檢處將進一步調查事故原因。

台電承包商許姓工人昨天下午在高市杉林區修剪樹木時，誤觸6600伏特高壓電，雙手遭嚴重灼傷，圖為送醫畫面。記者石秀華／翻攝
台電承包商許姓工人昨天下午在高市杉林區修剪樹木時，誤觸6600伏特高壓電，雙手遭嚴重灼傷，圖為送醫畫面。記者石秀華／翻攝

加護病房 勞檢 台電

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