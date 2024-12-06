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影／一張遺落發票成線索！烏來林班地被盜伐 警方溯源破案

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

保七總隊第五大隊接獲農業部林業及自然保育署新竹分署通報，新北市烏來事業區林班地內有多處台灣肖楠樹頭遭鋸切，現場遺留遭盜伐鋸切的殘餘角材，隨即與林務單位及新北警方共組專案小組追查，從現場找出1張遺落的發票「溯源」，陸續追查出10名山老鼠集團成員，移送法辦。

專案小組在盜伐現場蒐證，找到1張遺留在現場的發票，溯源追查發票開立商家，調閱店家監視器，再以車追人，進而查出以張姓男子為首的山老鼠集團成員身分，集團人員分別負責盜伐、把風、運送 、收贓，分工細密。

警方調查發現，從今年6至9月張姓嫌犯等人連續多次上山盜採國有林木，在烏來區林班地盜伐台灣肖楠後，為躲避查緝還先將贓木藏在林班地內，再分次揹運下山，專案小組在林班地內查獲被盜伐、藏匿的肖楠木共有6塊。

調查完成後，專案小組聲請向法院聲請搜索票，9月6日先在盜伐集團游姓成員住處查獲安非他命，另外在台北市北投區一家藝品店查獲收贓的李姓男子，在他店內查獲部分贓物，包括紅檜58公斤、扁柏木49公斤；警方及林保署新竹分署最近陸續追查其他成員到案，依涉嫌森林法、竊盜及毒品罪，將張男等10名嫌犯移檢方偵辦。

保七總隊第五大隊指出，警方執行「滅鼠專案」，將持續與林保署加強查緝山林盜伐，針對破壞山林者嚴懲嚴辦，森林具涵養水土的重要功能，也是全民共有資產，依森林法第52條規定可處1至7年有期徒刑，如盜伐貴重木加重刑期二分之一，併科100萬以上、2000萬以下罰金。民眾如發現破壞山林情資，請逕向保七總隊或林保署「山老鼠雷達站」LINE平台，或0800-000930( 救山林專線）反映。

保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供
保七第五大隊與林保署新竹分署、新北警方，查獲以張姓男子為首的山老鼠集團，陸續將 10名涉案成員移送法辦。圖／警方提供

山老鼠 發票

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