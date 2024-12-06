高雄杉林修樹誤觸6600伏特高壓電 工人哀叫雙手慘遭灼傷

台電一名承包商旗下的許姓工人昨天下午1時44分許在高市杉林區修剪樹木時，誤觸6600伏特高壓電，雙手遭嚴重灼傷，經在場同事緊急送往鄰近衛生所後轉院，開刀後目前在燒燙傷加護病房觀察。

台電人員表示，承攬杉林區修剪樹木的承攬商旗下的37歲許姓工人，昨天下午在山仙路附近修剪樹木，當時許男乘坐台電專屬車可向上升降的昇空桶修剪藤蔓，不小心誤觸6600伏特的高壓電，只見火花四射，許男遭電擊後痛得大叫。

和許男在場的同事緊急將他送往鄰近的衛生所，後由消防局救護車轉往義大醫院救治，因右掌和左手臂被燒傷，開刀後，目前在燒燙傷加護病房觀察。