高雄杉林修樹誤觸6600伏特高壓電 工人哀叫雙手慘遭灼傷
台電一名承包商旗下的許姓工人昨天下午1時44分許在高市杉林區修剪樹木時，誤觸6600伏特高壓電，雙手遭嚴重灼傷，經在場同事緊急送往鄰近衛生所後轉院，開刀後目前在燒燙傷加護病房觀察。
台電人員表示，承攬杉林區修剪樹木的承攬商旗下的37歲許姓工人，昨天下午在山仙路附近修剪樹木，當時許男乘坐台電專屬車可向上升降的昇空桶修剪藤蔓，不小心誤觸6600伏特的高壓電，只見火花四射，許男遭電擊後痛得大叫。
和許男在場的同事緊急將他送往鄰近的衛生所，後由消防局救護車轉往義大醫院救治，因右掌和左手臂被燒傷，開刀後，目前在燒燙傷加護病房觀察。
台電表示，將持續關注許男治療情形，並提供必要協助，已向承包商及同仁加強宣導工安，以防範類似案件再發生。
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