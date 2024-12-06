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影／基隆民宅斷水斷電...住戶點蠟燭釀火警 鄰居：整棟樓都怕

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆七堵區永富路一棟民宅公寓4樓，今天上午7時29分發生火警，濃煙竄出，鄰居發現後報警，消防局出動雲梯車，破門搜索發現屋內無人受困，疏散各樓層共11人。消防局調查疑為燈燭引起。鄰居說，該住戶被斷水斷電靠點蠟燭，大家早就很擔心，沒想到真的發生火警。

基隆市消防局今天上午7時29分獲報，七堵區永富路一棟舊民宅公寓4樓火警，現場有白煙冒出，消防局派遣13車、24人前往搶救，7時51分撲滅火勢。

鄰居說，4樓的住戶是地方頭痛人物，住家已經被斷水斷電，平常都靠點蠟燭，鄰居擔心總有一天會發生火警，沒想到真的發生。

基隆市消防局第二大隊副大隊長王君維說，民眾報案發生火警，到場發現場為4層樓建物，出動13車24人搜救，疏散11名住戶號，經破門搜索發現屋內沒有人，立即射水搶救，撲滅火勢。

市議員楊秀玉表示，發生火警後，屋內堆積很多雜物，一直在悶燒，她請消防員再戒備，先不要離開，以免復燃。

火勢熄滅後火調人員到場採證調查，發現屋內堆積很多雜物，現場燒毀電視櫃及雜物，面積約5平方公尺，起火原因初步研判為燈燭引起。

基隆永富路一處民宅4樓斷水電點蠟燭釀火警，消防人員到場灌救。記者游明煌／翻攝
基隆永富路一處民宅4樓斷水電點蠟燭釀火警，消防人員到場灌救。記者游明煌／翻攝
基隆永富路一處民宅4樓斷水電點蠟燭釀火警，消防人員到場灌救。記者游明煌／翻攝
基隆永富路一處民宅4樓斷水電點蠟燭釀火警，消防人員到場灌救。記者游明煌／翻攝
基隆永富路一處民宅4樓斷水電點蠟燭釀火警，消防人員到場灌救。記者游明煌／翻攝
基隆永富路一處民宅4樓斷水電點蠟燭釀火警，消防人員到場灌救。記者游明煌／翻攝

基隆 鄰居

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