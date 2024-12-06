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台南31歲男騎機車出門忘了放哪 走回家迷路哭...暖警伸援手

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

31歲蔡姓男子昨上午從台南安南區大安街騎機車外出，到安南醫院就診，忘記將機車遺置何處，隨即以徒步方式走至2、3公里遠長和路四段，他手足無措且滿臉驚恐，在路上邊走邊哭，市警三分局員警巡簽超商ATM時發現，從他身上證件聯繫上父親，且在醫院周邊尋獲機車。

蔡父表示，兒子一早從大安街住處騎機車外出，要去安南醫院就診，遲至中午均未返家，他心急如焚外出找人未果，正準備至派出所報案時，就接獲警方來電。

據了解，蔡因為精神非常不穩定，出門後就忘記何原因將機車遺置不詳地點，隨後用徒步方式走2、3公里遠至長和路四段，還好當時遇到市警三分局長安派出所警員楊雅智上前關心，幫蔡找到回家之路。

當時警員楊雅智在安南區長和路四段巡簽超商ATM，防制車手提領勤務時，發現蔡手足無措且滿臉驚恐，在路上邊走邊哭泣，立刻主動上前關心並安撫其情緒，發現蔡好像失智，才從身上證件順利聯繫上父親，並在安南醫院周遭尋獲蔡所騎乘機車。而蔡男父子對警方積極協助，且順利尋獲機車再三致謝。

警方從蔡男身上證件順利聯繫上父親，並在安南醫院周遭尋獲蔡所騎乘機車。圖／讀者提供
警方從蔡男身上證件順利聯繫上父親，並在安南醫院周遭尋獲蔡所騎乘機車。圖／讀者提供
蔡男父子對警方積極協助，且順利尋獲機車再三致謝。圖／讀者提供
蔡男父子對警方積極協助，且順利尋獲機車再三致謝。圖／讀者提供

失智 超商 車手

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