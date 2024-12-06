高雄男晨運閃米克斯 狗未動口主人卻怒將他打成手骨折

高市林姓男子上月18日上午6時許晨運走過鳳頂路鄰居謝姓男子住處前，謝養的米克斯犬在屋外散步，朝林狂吠，林嚇到大罵，未料米克斯沒動口，主人謝男卻出拳攻擊，致林的頭部、膝蓋受傷及右手骨折，林昨檢具驗傷單提告謝傷害。

鳳山警分局指出，60歲的林姓男子上月18日上午6時許，從鳳山區鳳頂路住處外出晨運，徒步經過50歲的謝姓男子住家前，當時謝男養的米克斯在屋外散步，對著林狂吠，林被嚇到，出言罵米克斯。

當時謝男見狀，不忍愛犬遭責罵，盛怒下和林起口角衝突後，竟連續出拳朝林攻擊；林不敵，頭部和膝蓋擦挫傷，連右手都被打到骨折，經送醫治療2周後，昨前往過埤派出所報案。