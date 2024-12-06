高雄美妝店傳火警一片火海照亮夜空 火滅整間店燒光光

高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，消防局出動21車53人前往搶救，佈水線搶救，所幸未傳人員受傷受困；火勢約30分鐘後撲滅，但美妝店已付之一炬。

警消指出，位於三民區察哈爾街和大連街三角窗的一間美妝店，昨深夜10時58分許突然傳出火警，由於店內都是化妝品易燃物，火勢迅速竄燒，大老遠可見一團黑煙向上飄散，畫面驚人。

消防局獲報出動21車53人前往馳援，抵達現場後，整間店已陷入一片火海，隨即佈水線搶救，所幸當時現場未傳出人員受傷受困。