聽新聞
0:00 / 0:00

高雄美妝店傳火警一片火海照亮夜空 火滅整間店燒光光

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，消防局出動21車53人前往搶救，佈水線搶救，所幸未傳人員受傷受困；火勢約30分鐘後撲滅，但美妝店已付之一炬。

警消指出，位於三民區察哈爾街和大連街三角窗的一間美妝店，昨深夜10時58分許突然傳出火警，由於店內都是化妝品易燃物，火勢迅速竄燒，大老遠可見一團黑煙向上飄散，畫面驚人。

消防局獲報出動21車53人前往馳援，抵達現場後，整間店已陷入一片火海，隨即佈水線搶救，所幸當時現場未傳出人員受傷受困。

由於現場火勢猛烈，熊熊火光照亮夜空，轄區三民一警分局警方在火場周圍實施交通管制，火勢於昨深夜11時23分許撲滅，但整間店被燒個精光，詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。

高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火滅但美妝店已付之一炬。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火滅但美妝店已付之一炬。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火煙竄上天際，大老遠可見。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火煙竄上天際，大老遠可見。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火滅但美妝店已付之一炬。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火滅但美妝店已付之一炬。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，消防車抵達現場搶救。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，消防車抵達現場搶救。圖／取自記者爆料網
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火滅但美妝店已付之一炬。記者石秀華／翻攝
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，火滅但美妝店已付之一炬。記者石秀華／翻攝

交通管制 美妝

延伸閱讀

別再亂打119！屏東縣消防局曝 無效來電中逾6成無聲掛斷

火燒厝緊走！嘉市鬧區60年草魚湯店火警 住警器發揮作用

嘉義鬧區60年草魚湯店火警！ 消防人員灌救中

北市成功國宅16樓清晨火警 母倒臥廚房亡、兒吸入性嗆傷

相關新聞

黃國昌辦公室接獲「子彈恐嚇信」 男被逮辯稱陳情非恐嚇

民眾黨立委黃國昌上月接獲裝有子彈及不明粉末的恐嚇信，警方前天循線在桃園市查獲李姓男子到案，李辯稱是「陳情」非「恐嚇，被依...

燃燒面積約70坪...順天堂新店工廠起火 新北出動87人、42車滅火

國內知名中藥大廠順天堂藥廠位於新北市新店區廠房，今晚發生工廠火警，新北市消防局出動87人各式救災車輛42輛前往搶救，火勢...

高雄美妝店傳火警一片火海照亮夜空 火滅整間店燒光光

高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，...

屏東縣闖紅燈車禍608件、5死 警專案取締3天開出1779件

屏東縣警察局統計今年1到11月，因闖紅燈導致車禍發生608件、5死、623人受傷，警方提高用路人遵守交通號誌，12月2到...

影／高雄轎車車牌歪斜遭檢舉影片瘋傳 接2罰單豬隊友害的

高市一輛轎車在夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，影片瘋傳後，警方通知...

芝麻街美語母公司經營權糾紛 數碼細胞前董事反控加重誹謗、誣告

上櫃公司新華泰富（5481）、芝麻街美語母公司發生經營權之爭，前股東何佳洲、何彥寛控訴數碼戲胞前董事郭明昌、遭停職法官石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。