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高雄美妝店傳火警一片火海照亮夜空 火滅整間店燒光光
高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，消防局出動21車53人前往搶救，佈水線搶救，所幸未傳人員受傷受困；火勢約30分鐘後撲滅，但美妝店已付之一炬。
警消指出，位於三民區察哈爾街和大連街三角窗的一間美妝店，昨深夜10時58分許突然傳出火警，由於店內都是化妝品易燃物，火勢迅速竄燒，大老遠可見一團黑煙向上飄散，畫面驚人。
消防局獲報出動21車53人前往馳援，抵達現場後，整間店已陷入一片火海，隨即佈水線搶救，所幸當時現場未傳出人員受傷受困。
由於現場火勢猛烈，熊熊火光照亮夜空，轄區三民一警分局警方在火場周圍實施交通管制，火勢於昨深夜11時23分許撲滅，但整間店被燒個精光，詳細起火原因由消防局火調科調查釐清。
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