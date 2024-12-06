新北土城汽車回收場殘火處理 空品影響增鶯歌區

中央社／ 新北5日電

新北市府環保局今天深夜近11時表示，受土城區汽車回收場火警影響，依模擬空氣品質變化，除土城、三峽、樹林區外，新增鶯歌區將受影響，請鶯歌區民眾緊閉門窗、外出請戴口罩

新北市土城區忠義路一家汽車回收場今天下午大約2時發生火警，消防局晚間11時許告訴中央社記者，火場仍持續動用怪手等重機具處理殘火，以避免復燃。

環保局今天深夜10時47分指出，對於這起土城區的火災，除在場監控外，深夜10時再度依據氣象模擬空氣品質變化，影響地區新增新北市鶯歌區。

環保局稍早模擬主要火煙可能影響範圍為新北市三峽區、土城區、樹林區，深夜新增鶯歌區，呼籲鄰近民眾緊閉門窗，待殘火處理完畢後再開窗，外出記得戴上口罩；因大氣條件變化快，將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。

口罩 環保局

延伸閱讀

燃燒面積約70坪...順天堂新店工廠起火 新北出動87人、42車滅火

新北議員張嘉玲籲放寬凍卵補助 衛生局允研議

土城汽車資源回收場大火延燒140坪 消防局136人、60輛車趕赴救援

土城汽車資源回收場大火 新北示警這三區快關窗

相關新聞

高雄美妝店傳火警一片火海照亮夜空 火滅整間店燒光光

高雄市三民區察哈爾街和大連街一間美妝店昨深夜近11時許傳出火警，火勢一發不可收拾，美妝店陷入一片火海，熊熊火光照亮夜空，...

燃燒面積約70坪...順天堂新店工廠起火 新北出動87人、42車滅火

國內知名中藥大廠順天堂藥廠位於新北市新店區廠房，今晚發生工廠火警，新北市消防局出動87人各式救災車輛42輛前往搶救，火勢...

黃國昌辦公室接獲「子彈恐嚇信」 男被逮辯稱陳情非恐嚇

民眾黨立委黃國昌上月接獲裝有子彈及不明粉末的恐嚇信，警方前天循線在桃園市查獲李姓男子到案，李辯稱是「陳情」非「恐嚇，被依...

屏東縣闖紅燈車禍608件、5死 警專案取締3天開出1779件

屏東縣警察局統計今年1到11月，因闖紅燈導致車禍發生608件、5死、623人受傷，警方提高用路人遵守交通號誌，12月2到...

影／高雄轎車車牌歪斜遭檢舉影片瘋傳 接2罰單豬隊友害的

高市一輛轎車在夜晚行經翠華路時，對前方車閃爆閃燈，前車的人見後方轎車車牌歪斜，用手機錄下畫面PO網，影片瘋傳後，警方通知...

芝麻街美語母公司經營權糾紛 數碼細胞前董事反控加重誹謗、誣告

上櫃公司新華泰富（5481）、芝麻街美語母公司發生經營權之爭，前股東何佳洲、何彥寛控訴數碼戲胞前董事郭明昌、遭停職法官石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。