新北土城汽車回收場殘火處理 空品影響增鶯歌區

新北市府環保局今天深夜近11時表示，受土城區汽車回收場火警影響，依模擬空氣品質變化，除土城、三峽、樹林區外，新增鶯歌區將受影響，請鶯歌區民眾緊閉門窗、外出請戴口罩。

新北市土城區忠義路一家汽車回收場今天下午大約2時發生火警，消防局晚間11時許告訴中央社記者，火場仍持續動用怪手等重機具處理殘火，以避免復燃。

環保局今天深夜10時47分指出，對於這起土城區的火災，除在場監控外，深夜10時再度依據氣象模擬空氣品質變化，影響地區新增新北市鶯歌區。

環保局稍早模擬主要火煙可能影響範圍為新北市三峽區、土城區、樹林區，深夜新增鶯歌區，呼籲鄰近民眾緊閉門窗，待殘火處理完畢後再開窗，外出記得戴上口罩；因大氣條件變化快，將持續監控更新空品變化，啟動相關應變作為。